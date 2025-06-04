我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

200年前保險套長這樣 羊盲腸製成 紫外線檢測曝使用狀況

美中晶片、稀土戰誰占上風？美專家：美國擺脫依賴需要10年

胡彥斌也迷Labubu？ 傳砸2.8萬人民幣、原價46倍買盲盒

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
胡彥斌被指砸了2.8萬人民幣買Labubu。（取材自微博）
胡彥斌被指砸了2.8萬人民幣買Labubu。（取材自微博）

潮流公仔Labubu近年來在全球潮玩圈「封神」，不光一般民眾喜愛，連明星們都紛紛「淪陷」。近日，新款Labubu盲盒上市，有一位神秘買家在二手平台上砸了2萬8009元人民幣，翻了原價46倍之多買下。據稱這位買家正是歌手胡彥斌，但未獲平台證實，胡彥斌本人也沒公開承認。

有網友在某購物平台發現，使用胡彥斌頭像以及顯示姓氏為「胡」的一名買家，近日花費2萬8009元人民幣買下Labubu，懷疑這位買家正是胡彥斌本人。據指，胡彥斌本人確實有註冊該平台帳號，而且做了實名認證。

雖然帳號頭像與名字皆表明了買家身分，但平台工作人員卻不願透露買家是否為胡彥斌本人，不過承認購物顯示紀錄是真實存在的，強調不會有虛假展示情況出現。

相關消息傳出後，引起網友議論紛紛，有網友說，「有錢就可以任性」、「2.8萬買快樂，這波不虧，比某些明星塌房強多了」、「胡彥斌是不是偷偷投資Labubu產業鏈了」，但也有人說，「2.8萬？不如捐給山區吧」、「上次某明星花10萬買盲盒，後來發現是炒作……這次會不會也是」。

其實，娛樂圈中喜歡Labubu的不在少數，「神仙姐姐」劉亦菲曾多次被目擊在機場等場合與Labubu互動，鞠婧禕、陳都靈、楊超越也被拍到私下攜帶或與Labubu合影，連小賈斯汀的妻子海莉也曾公開表達對Labubu的喜愛。

劉亦菲

上一則

刺青成美麗錯誤？麥莉希拉身上8成刺青「很懊惱」

下一則

「白蓮花3」阿諾看兒脫光臉紅 被兒嗆：你當年也露過

延伸閱讀

明星也「淪陷」Labubu？ 胡彥斌疑砸2.8萬人民幣買限量款 全網熱議

明星也「淪陷」Labubu？ 胡彥斌疑砸2.8萬人民幣買限量款 全網熱議
為Labubu瘋狂買單 華人熟女揭泡泡瑪特盲盒經濟殘酷真相

為Labubu瘋狂買單 華人熟女揭泡泡瑪特盲盒經濟殘酷真相
含日本侵略情節…小學生玩二戰卡牌學納粹手勢 家長擔憂

含日本侵略情節…小學生玩二戰卡牌學納粹手勢 家長擔憂
妻10億賣品牌 小賈斯汀PO「抓奶照」慶祝 被指婚姻亮紅燈

妻10億賣品牌 小賈斯汀PO「抓奶照」慶祝 被指婚姻亮紅燈

熱門新聞

肖戰主演古裝大戲「藏海傳」。圖／Disney+提供

鍾漢良悔拒演「甄嬛傳」 導演記仇14年這部戲被虐失聲

2025-06-01 10:02
藍心妍外型出色，還是富二代。(摘自Instagram)

「肉蒲團」女星19歲陪睡導演 淡出香港現況曝

2025-05-06 00:33
章子怡公開和女兒醒醒的合照。(取材自章子怡微博)

章子怡公開9歲女兒正面照 五官拷貝汪峰「爸爸贏了」

2025-06-02 01:52
宋祖兒(右)透露劉宇寧在片場「不看手機、不拿劇本」。(取材自微博)

「折腰」片場不看手機、不拿劇本… 劉宇寧「沉浸式拍劇」衝熱搜

2025-05-26 22:32
趙麗穎為「在人間」挑戰多重人格。(取材自微博)

趙麗穎「在人間」演技挨批「像矽膠人」 男一被讚凍齡

2025-05-30 02:30
劉嘉玲與老師同學餐敘。（取材自小紅書）

劉嘉玲素顏回鄉慶「60」同學會 合照網看傻：這狀態絕了

2025-05-24 02:10

超人氣

更多 >
房產稅水漲船高 7州研議老年人全面廢除或大幅減免

房產稅水漲船高 7州研議老年人全面廢除或大幅減免
這4款好市多商品 售價都很親民

這4款好市多商品 售價都很親民
命中帶財 4生肖30歲後注定翻身 屬這生肖人脈通錢脈

命中帶財 4生肖30歲後注定翻身 屬這生肖人脈通錢脈
川普新官方照曝光 半世紀以來首度不見「這一物」

川普新官方照曝光 半世紀以來首度不見「這一物」
蔣雨融被指護航中國大使哈佛演講 與中共關係很深

蔣雨融被指護航中國大使哈佛演講 與中共關係很深