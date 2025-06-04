胡彥斌也迷Labubu？ 傳砸2.8萬人民幣、原價46倍買盲盒

胡彥斌被指砸了2.8萬人民幣買Labubu。（取材自微博）

潮流公仔Labubu近年來在全球潮玩圈「封神」，不光一般民眾喜愛，連明星們都紛紛「淪陷」。近日，新款Labubu盲盒上市，有一位神秘買家在二手平台上砸了2萬8009元人民幣，翻了原價46倍之多買下。據稱這位買家正是歌手胡彥斌，但未獲平台證實，胡彥斌本人也沒公開承認。

有網友在某購物平台發現，使用胡彥斌頭像以及顯示姓氏為「胡」的一名買家，近日花費2萬8009元人民幣買下Labubu，懷疑這位買家正是胡彥斌本人。據指，胡彥斌本人確實有註冊該平台帳號，而且做了實名認證。

雖然帳號頭像與名字皆表明了買家身分，但平台工作人員卻不願透露買家是否為胡彥斌本人，不過承認購物顯示紀錄是真實存在的，強調不會有虛假展示情況出現。

相關消息傳出後，引起網友議論紛紛，有網友說，「有錢就可以任性」、「2.8萬買快樂，這波不虧，比某些明星塌房強多了」、「胡彥斌是不是偷偷投資Labubu產業鏈了」，但也有人說，「2.8萬？不如捐給山區吧」、「上次某明星花10萬買盲盒，後來發現是炒作……這次會不會也是」。

其實，娛樂圈中喜歡Labubu的不在少數，「神仙姐姐」劉亦菲 曾多次被目擊在機場等場合與Labubu互動，鞠婧禕、陳都靈、楊超越也被拍到私下攜帶或與Labubu合影，連小賈斯汀的妻子海莉也曾公開表達對Labubu的喜愛。