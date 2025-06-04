戲說從頭／鄭則仕隔4年回歸港劇 稱合作鮮肉先「換血」

75歲鄭則仕（前）和小4輪的演員冼靖峰對戲，擦出不少趣味火花。（圖／年代提供）

74歲香港 資深影帝鄭則仕深耕影視50年，圓潤憨厚「肥貓」形象深植人心。近期他暌違四年回歸香港TVB，主演溫馨家庭喜劇「神耆小子」，有別以往憨厚的「肥貓」印象，化身成專制蠻橫的財閥大老闆，劇中與年紀小四輪的鮮肉演員對戲擦出精采火花，鄭則仕說：「人老了能力有限，這行需要青春活力注入，所以開工前會先『換血』」，坦言不排斥新世代觀念、享受和年輕人交流，勇於面對挑戰也成為香港當紅話題。

鄭則仕憑藉「何必有我」及「三個受傷的警察」兩度奪下香港金像獎「最佳男主角」影帝寶座，此次在「神耆小子」中，他不當綠葉而是改當「年紀最長男主角」，戲裡身為集團老闆，對子女覬覦家產，表面言聽計從、實則陽奉陰違的態度深感憂心，突如其來的綁架案讓他重新思索家庭的定義。

劇中，鄭則仕和27歲的鮮肉演員洗靖峰同台，擦出世代差異火花，拍攝現場沒有大前輩架子，還經常指導冼靖峰演技、完全沒有距離感，鄭則仕在後輩演員中擁有高度評價，劇組在歡樂氛圍下拍攝，使得該劇輕鬆搞笑又不失懸疑感，劇情走向廣受香港觀眾歡迎，更有網友留言大讚：「是近年最有新意的作品」。

鄭則仕擅長將情緒渲染給觀眾，可以短短一分鐘內就展現多層次的情緒轉折，精華片段被網友轉發紛紛大讚：「演技強勁」，擄獲觀眾正面評價，鄭則仕謙虛說：「我只是把自己變成錢大海，自然就有情緒」，今年鄭則仕憑藉「神耆小子」首度入圍TVB萬千星輝頒獎典禮「最佳男主角」前十強，可見他寶刀未老。