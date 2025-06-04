我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

200年前保險套長這樣 羊盲腸製成 紫外線檢測曝使用狀況

美中晶片、稀土戰誰占上風？美專家：美國擺脫依賴需要10年

戲說從頭／鄭則仕隔4年回歸港劇 稱合作鮮肉先「換血」

記者陳慧貞／綜合報導
75歲鄭則仕（前）和小4輪的演員冼靖峰對戲，擦出不少趣味火花。（圖／年代提供）
75歲鄭則仕（前）和小4輪的演員冼靖峰對戲，擦出不少趣味火花。（圖／年代提供）

74歲香港資深影帝鄭則仕深耕影視50年，圓潤憨厚「肥貓」形象深植人心。近期他暌違四年回歸香港TVB，主演溫馨家庭喜劇「神耆小子」，有別以往憨厚的「肥貓」印象，化身成專制蠻橫的財閥大老闆，劇中與年紀小四輪的鮮肉演員對戲擦出精采火花，鄭則仕說：「人老了能力有限，這行需要青春活力注入，所以開工前會先『換血』」，坦言不排斥新世代觀念、享受和年輕人交流，勇於面對挑戰也成為香港當紅話題。

鄭則仕憑藉「何必有我」及「三個受傷的警察」兩度奪下香港金像獎「最佳男主角」影帝寶座，此次在「神耆小子」中，他不當綠葉而是改當「年紀最長男主角」，戲裡身為集團老闆，對子女覬覦家產，表面言聽計從、實則陽奉陰違的態度深感憂心，突如其來的綁架案讓他重新思索家庭的定義。

劇中，鄭則仕和27歲的鮮肉演員洗靖峰同台，擦出世代差異火花，拍攝現場沒有大前輩架子，還經常指導冼靖峰演技、完全沒有距離感，鄭則仕在後輩演員中擁有高度評價，劇組在歡樂氛圍下拍攝，使得該劇輕鬆搞笑又不失懸疑感，劇情走向廣受香港觀眾歡迎，更有網友留言大讚：「是近年最有新意的作品」。

鄭則仕擅長將情緒渲染給觀眾，可以短短一分鐘內就展現多層次的情緒轉折，精華片段被網友轉發紛紛大讚：「演技強勁」，擄獲觀眾正面評價，鄭則仕謙虛說：「我只是把自己變成錢大海，自然就有情緒」，今年鄭則仕憑藉「神耆小子」首度入圍TVB萬千星輝頒獎典禮「最佳男主角」前十強，可見他寶刀未老。

香港

上一則

周杰倫合體山下智久爆追星人潮 他慘跌骨折

下一則

觀影說劇╱李李仁大馬拍片 住民宿嘗遍美食

延伸閱讀

香港恒生銀行遭持刀搶劫38萬現金 嫌犯在深圳被抓到了

香港恒生銀行遭持刀搶劫38萬現金 嫌犯在深圳被抓到了
香港街頭掀裙露內褲 台灣網紅脫序恐被罰款

香港街頭掀裙露內褲 台灣網紅脫序恐被罰款
路透：鄭雁雄去職 恐與事前未掌握長和售港口有關

路透：鄭雁雄去職 恐與事前未掌握長和售港口有關
港警逮1男4女 控宣傳港獨台獨 還揚言在中央機構引爆炸彈

港警逮1男4女 控宣傳港獨台獨 還揚言在中央機構引爆炸彈

熱門新聞

肖戰主演古裝大戲「藏海傳」。圖／Disney+提供

鍾漢良悔拒演「甄嬛傳」 導演記仇14年這部戲被虐失聲

2025-06-01 10:02
藍心妍外型出色，還是富二代。(摘自Instagram)

「肉蒲團」女星19歲陪睡導演 淡出香港現況曝

2025-05-06 00:33
章子怡公開和女兒醒醒的合照。(取材自章子怡微博)

章子怡公開9歲女兒正面照 五官拷貝汪峰「爸爸贏了」

2025-06-02 01:52
宋祖兒(右)透露劉宇寧在片場「不看手機、不拿劇本」。(取材自微博)

「折腰」片場不看手機、不拿劇本… 劉宇寧「沉浸式拍劇」衝熱搜

2025-05-26 22:32
趙麗穎為「在人間」挑戰多重人格。(取材自微博)

趙麗穎「在人間」演技挨批「像矽膠人」 男一被讚凍齡

2025-05-30 02:30
劉嘉玲與老師同學餐敘。（取材自小紅書）

劉嘉玲素顏回鄉慶「60」同學會 合照網看傻：這狀態絕了

2025-05-24 02:10

超人氣

更多 >
房產稅水漲船高 7州研議老年人全面廢除或大幅減免

房產稅水漲船高 7州研議老年人全面廢除或大幅減免
這4款好市多商品 售價都很親民

這4款好市多商品 售價都很親民
命中帶財 4生肖30歲後注定翻身 屬這生肖人脈通錢脈

命中帶財 4生肖30歲後注定翻身 屬這生肖人脈通錢脈
川普新官方照曝光 半世紀以來首度不見「這一物」

川普新官方照曝光 半世紀以來首度不見「這一物」
蔣雨融被指護航中國大使哈佛演講 與中共關係很深

蔣雨融被指護航中國大使哈佛演講 與中共關係很深