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才被嫌古裝醜男 劉宇寧「折腰」後狂漲粉

娛樂新聞組／綜合報導
「折腰」開播時，劉宇寧一度被嫌「古裝醜男」。（取材自微博）
「折腰」開播時，劉宇寧一度被嫌「古裝醜男」。（取材自微博）

劉宇寧、宋祖兒主演的古裝劇「折腰」雖然已經大結局，但相關熱度絲毫不減。其實，「折腰」剛剛開播時，劉宇寧一度因為小眼睛、偏長臉型被嫌「古裝醜男」、「配不上小喬的美貌」。沒想到，劇播完了，劉宇寧搖身一變，成為觀眾和媒體眼中的「天選魏劭」，他的微博粉絲在短短19天內增長55萬，相當驚人。

「折腰」講述亂世之中，巍國主公魏劭（劉宇寧飾）與焉州州牧喬之女小喬（宋祖兒飾）聯姻，兩人經歷危機，攜手化解家族矛盾，守衛和平。

劉宇寧雖非一般人眼中的傳統「古裝美男」，但劇中的魏劭高大威猛、驍勇善戰，和有著近190公分身高的劉宇寧外型匹配，加上他的演技細膩，在面對敵人時狠戾、對待小喬卻柔情，這種「外剛內柔」的反差深受觀眾喜愛。

連「折腰」編劇南鎮也說，「劉宇寧天生就有帝王將相的感覺，有頂天立地男子漢的身姿。他身上的硬朗、英氣對魏劭這個角色來說，正中靶心」。

導演鄧科更多次公開表示，劉宇寧是「唯一能同時承載梟雄氣場與少年感」的演員，殺青時稱讚其表演「超越角色文字描述」。

此外，劉宇寧本身的努力也不容忽視，他就算工作再忙，也一定保持每周至少直播一次的頻率，內容涵蓋音樂、聊天、遊戲等，展現高情商與喜劇天賦。而一向倡導「正向追星」的他，也多次在直播中強調，「粉絲應先顧好現實生活」，並呼籲理性消費。種種用心讓他的粉絲數不斷上漲，如今更藉著「折腰」再上一層樓。

劉宇寧 微博

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