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章子怡9歲女兒曝光 基因神拷貝前夫汪峰

娛樂新聞組╱綜合報導
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章子怡(右)公開和九歲女兒醒醒的合照。(取材自微博)
章子怡(右)公開和九歲女兒醒醒的合照。(取材自微博)

影后章子怡和汪峰結婚8年，育有一子一女，兩人雖然在2023年10月離婚，但不影響兩人是孩子父母的事實，6月1日是世界兒童節，章子怡難得曬出和孩子們的合照。網友大讚「女兒很可愛」、「滿滿的母愛」、「完全是汪峰翻版」。

章子怡的女兒醒醒目前9歲，兒子5歲，她在社群發文說：「陪伴孩子們的每一天都是上天的恩賜…陪伴就是給孩子們最好的禮物，節日快樂我的孩子，願你們的童年如彩虹般絢爛，健康快樂地成長。」

章子怡也加碼曝光9歲女兒「醒醒」及5歲兒子的合照，只見女兒在鏡頭前緊靠媽媽，面對鏡頭露出靦腆笑容，加上甜美臉蛋，完美遺傳章子怡與汪峰的優良基因。兒子的真面目則非常保密，雖然僅以矮小的背影入鏡，但替媽媽、姊姊拍照模樣相當專業，可愛舉止融化不少粉絲的心。

貼文曝光後，吸引許多網友熱烈討論，祝他們兒童節快樂，「媽媽以後能不能多發點實況照片」、「醒寶越來越隨媽媽了，笑起來的神態好像章子怡」、「要一直這麼幸福下去啊」、「汪峰基因不是一般的強大，醒醒越長越像章子怡，兒女雙全就是最幸福的」。

其實章子怡不僅是好媽媽，也被外界大讚是最佳繼母，過去曾有網友目擊章子怡到日本滑雪，除了帶親生兒女去玩，連汪峰的繼女也一起遊玩，當時她都已經和汪峰離婚，因此網友大讚她是「最佳後媽」。

章子怡(中)離婚後用心陪伴一雙兒女。(取材自微博)
章子怡(中)離婚後用心陪伴一雙兒女。(取材自微博)

章子怡 日本

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