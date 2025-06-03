孫儷被爆移居英國買豪宅 鄧超事業也轉向國際

孫儷(右)、鄧超栽培兒女不遺餘力。(取材自微博)

大陸知名演員孫儷 近日被微博大V爆料，全家人悄悄搬遷至英國倫敦，並在當地高級住宅區肯辛頓購置豪宅。兩名子女也已就讀當地頂尖私立學校，生活重心明顯轉向海外。針對爆料，許多網友根本不相信，吐槽「造謠不需成本」。

近日，孫儷在社群媒體分享了兩張倫敦塔橋的對比照片，一張是她13歲時身穿紅衣的舊照，另一張則是現今身著灰衣的近照。她並在配文中寫道「倫敦大橋，我又回來了」。網友驚訝地發現，多年過去，背景雕塑依然如昔，照片引發一波回憶與感慨。

爆料還提到，孫儷早在10年前、2014年就取得香港 身分，並生下二胎。兩個孩子不用參與高考的激烈競爭，直接走香港DSE考試這條路，申請名校會更容易。據稱，這次去英國，孫儷的丈夫鄧超 調整事業方向，轉向了國際項目，全家完全換了發展方向。

不少粉絲發現，孫儷近年作品量明顯減少，雖對孫儷悄然移居英國的傳聞感到驚訝，但大多表示支持。不過，也有很多網友質疑這個消息的可信度。