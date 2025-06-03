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楊冪是失職母親？好友爆料揭真正內幕

娛樂新聞組／即時報導
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謝伊霖(左)與楊冪(右)合作「小時代」成為好友。（圖：安邁進提供）
謝伊霖(左)與楊冪(右)合作「小時代」成為好友。（圖：安邁進提供）

自從2018年楊冪與劉愷威離婚後，劉愷威父親劉丹多次在訪談中以「不知道」、「未見過」回應楊冪探視女兒的問題，楊幕也被網友嘲諷為失職母親，但6月2日播出的綜藝節目中，好友謝依霖不經意間的爆料，透露出楊冪私下「炫娃」的柔軟一面。

綜合媒體報導，因《小時代》結下深厚情誼，楊冪和謝依霖也將戲裡的友情延續至今。謝依霖回憶起楊冪初為人母時的模樣，坦言當時楊冪常常忍不住與她分享女兒小糯米的點點滴滴，即便在外人看來沒有絲毫的變化，楊冪依然止不住的誇讚女兒可愛。

楊冪4月被目擊出現在香港高鐵站。(取材自微博)
楊冪4月被目擊出現在香港高鐵站。(取材自微博)

報導指出，謝依霖還透露，楊冪在拍攝《小時代》的時候懷上小糯米，謝依霖就調侃她大著肚子拍高中跳舞的片段，甚至連百褶裙都穿不上。《小時代》從楊冪懷孕期間四個月一直堅持拍攝到八個月，她大著肚子在劇組裡上躥下跳，有時為劇情，還要「打來打去」，敬業程度讓謝依霖「害怕」。

2018年，楊冪和劉愷威離婚，兩人結束婚姻關係後，小糯米的成長也成為了網友們關注的熱點，不少媒體拍到劉愷威接送女兒上下學、帶女兒旅行的溫馨日常。反觀媒體的報導楊冪「三年只陪伴小糯米37天」等內容，這也一度將她推向輿論的漩渦。

謝依霖表示，楊冪私下對女兒也並非不管不顧，時常有網友偶遇楊冪到香港探望孩子。

楊冪和劉愷威的女兒「小糯米」一直在香港生活。(取材自微博)
楊冪和劉愷威的女兒「小糯米」一直在香港生活。(取材自微博)

楊冪 香港

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