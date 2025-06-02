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鍾漢良後悔拒演「甄嬛」 遭記仇14年導演狠虐失聲

記者陳慧貞／綜合報導
鍾漢良(右)在「藏海傳」中展現不同面向演技。（圖／Disney+提供）
鍾漢良(右)在「藏海傳」中展現不同面向演技。（圖／Disney+提供）

肖戰主演，古裝權謀陸劇「藏海傳」掀討論熱潮，目前流量已突破10億，穩坐陸劇熱度榜冠軍。劇中，不老男神鍾漢良飾演肖戰父親，在目睹徒弟、妻女相繼遭殺害，最後悲憤自刎的場面，演出不同層次的悲痛，他日前受訪透露，自己後悔當年拒演「後宮甄嬛傳」果郡王一角，因此被導演鄭曉龍「記仇」了14年，才會在「藏海傳」拍攝時被虐到失聲。

「藏海傳」由「甄嬛傳」導演鄭曉龍執導，劇中，鍾漢良目睹妻兒遭殺害，最後悲憤自刎，又發現兒子還活著，神情從絕望到轉為狂喜，強忍情緒露出訣別微笑的場面，皆十分到位，鍾漢良在鄭曉龍嚴格指導下，揣摩人物心理變化，反覆拍攝，過程雖艱辛，但也讓他演技再度獲提升。

當年「甄嬛傳」籌備時，導演鄭曉龍即邀鍾漢良出演「果郡王」，後來鍾漢良在一次受訪中也承認有此事，並坦言已接下武俠劇「天涯明月刀」，無奈只能錯過，後來「果郡王」由李東學演出，「甄嬛傳」一紅紅了10多年成宮鬥經典劇作，到了「藏海傳」，鄭曉龍再度邀約，鍾漢良毫不猶豫推掉所有工作，接下大雍朝欽天監監正蒯鐸角色。

鍾漢良實則不後悔當年錯過「甄嬛傳」，他曾受訪表示其實每年都會上演類似事件，每當有5、6個劇本擺在眼前挑選時，總要有所取捨，「因為我只能演一個戲，當年我還錯過『流星花園』呢」據了解，當年「步步驚心」中的四爺角色（吳奇隆飾），也曾找過鍾漢良，他表示自己不會在意這些，直呼：「如果整天後悔，那就沒辦法往前走了。」

「藏海傳」由家族滅門慘案起復仇開端，看點滿滿，有「甄嬛傳」導演鄭曉龍的收視率保證，鍾漢良、陳妍希、黃覺、周奇等華麗卡司加持，頂流男神肖戰背負血海深仇，與女主角張婧儀的情感糾葛、反派的智勇對決，展現「藏海」的多面性，有權謀、諜鬥和復仇元素，還有借刀殺人和家國大義情節，更融入南派三叔「盜墓筆記」作品，加入堪輿、風水等元素，並涉及墓道機關、陰兵等神秘設定，為劇情增添懸疑與探險的色彩。

肖戰 後宮甄嬛傳 陳妍希

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