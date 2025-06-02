我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

霍楚：大又美提案將重創紐約醫療體系

南韓1800萬人玩加密貨幣 兩大總統候選人都想討好

才被嫌古裝醜男…劉宇寧「折腰」後人氣飆升 19天漲粉55萬

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「折腰」開播時，劉宇寧一度被嫌「古裝醜男」。(取材自微博)
「折腰」開播時，劉宇寧一度被嫌「古裝醜男」。(取材自微博)

劉宇寧、宋祖兒主演的古裝劇「折腰」雖然已經大結局，但相關熱度絲毫不減。其實，「折腰」剛剛開播時，劉宇寧一度因為小眼睛、偏長臉型被嫌「古裝醜男」、「配不上小喬的美貌」。沒想到，劇播完了，劉宇寧搖身一變，成為觀眾和媒體眼中的「天選魏劭」，他的微博粉絲並賭短短在19天內增長55萬，相當驚人。

「折腰」講述亂世之中，巍國主公魏劭（劉宇寧飾）與焉州州牧喬之女小喬（宋祖兒飾）聯姻，兩人經歷危機，攜手化解家族矛盾，守衛和平。

劉宇寧雖非一般人眼中的傳統「古裝美男」，但劇中的魏劭高大威猛、驍勇善戰，和有著近190公分身高的劉宇寧外型匹配，加上他的演技細膩，在面對敵人時狠戾、對待小喬卻柔情，這種「外剛內柔」的反差深受觀眾喜愛。

連「折腰」編劇南鎮也說，「劉宇寧天生就有帝王將相的感覺，有頂天立地男子漢的身姿。他身上的硬朗、英氣對魏劭這個角色來說，正中靶心」。

導演鄧科更多次公開表示，劉宇寧是「唯一能同時承載梟雄氣場與少年感」的演員，殺青時稱讚其表演「超越角色文字描述」。

此外，劉宇寧本身的努力也不容忽視，他就算工作再忙，也一定保持每周至少直播一次的頻率，內容涵蓋音樂、聊天、遊戲等，展現高情商與喜劇天賦。而一向倡導「正向追星」的他，也多次在直播中強調，「粉絲應先顧好現實生活」，並呼籲理性消費。種種用心讓他的粉絲數不斷上漲，如今更藉著「折腰」再上一層樓。

劉宇寧 微博

上一則

劉浩存吻戲不碰唇 「借位假親」被罵上熱搜

延伸閱讀

才說激情戲拍不了…劉宇寧「折腰」圓房被封「床戲天花板」

才說激情戲拍不了…劉宇寧「折腰」圓房被封「床戲天花板」
才說激情戲拍不了…劉宇寧「折腰」圓房狂吻宋祖兒 被封床戲天花板

才說激情戲拍不了…劉宇寧「折腰」圓房狂吻宋祖兒 被封床戲天花板
「折腰」片場當修行道場 劉宇寧不看手機、不拿劇本

「折腰」片場當修行道場 劉宇寧不看手機、不拿劇本
「折腰」片場不看手機、不拿劇本… 劉宇寧「沉浸式拍劇」衝熱搜

「折腰」片場不看手機、不拿劇本… 劉宇寧「沉浸式拍劇」衝熱搜

熱門新聞

劉嘉玲與老師同學餐敘。（取材自小紅書）

劉嘉玲素顏回鄉慶「60」同學會 合照網看傻：這狀態絕了

2025-05-24 02:10
藍心妍外型出色，還是富二代。(摘自Instagram)

「肉蒲團」女星19歲陪睡導演 淡出香港現況曝

2025-05-06 00:33
張凌赫是公認的「親嘴天才」。(取材自微博)

被拷問「拍吻戲啥感覺？」 「親嘴天才」張凌赫「幾句話」化解尷尬

2025-05-25 08:00
肖戰主演古裝大戲「藏海傳」。圖／Disney+提供

鍾漢良悔拒演「甄嬛傳」 導演記仇14年這部戲被虐失聲

2025-06-01 10:02
貝克漢夫妻家族大崩裂(左圖)，決裂大兒子布魯克林和媳婦。(取材自Instagram)

貝克漢家有驚世媳婦 戀愛腦兒子「棄母保妻」斷絕關係

2025-05-25 22:17
宋祖兒(右)透露劉宇寧在片場「不看手機、不拿劇本」。(取材自微博)

「折腰」片場不看手機、不拿劇本… 劉宇寧「沉浸式拍劇」衝熱搜

2025-05-26 22:32

超人氣

更多 >
鍾漢良悔拒演「甄嬛傳」 導演記仇14年這部戲被虐失聲

鍾漢良悔拒演「甄嬛傳」 導演記仇14年這部戲被虐失聲
不用拚命打掃 74歲媽媽家如何做到少物又乾淨？

不用拚命打掃 74歲媽媽家如何做到少物又乾淨？
烏版木馬屠城 俄41架戰略轟炸機被毀損失70億美元

烏版木馬屠城 俄41架戰略轟炸機被毀損失70億美元
美27州今日起可能出現極光 地磁風暴來了

美27州今日起可能出現極光 地磁風暴來了
將無法生產關鍵零件 中祭稀土出口管制 美汽車產業團體警告：恐致汽車停產

將無法生產關鍵零件 中祭稀土出口管制 美汽車產業團體警告：恐致汽車停產