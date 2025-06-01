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53歲朱茵「零修圖」狀態曝光 網：說30歲我都信

娛樂新聞組／綜合報導
朱茵近照引發熱議。(取材自微博)
朱茵近照引發熱議。(取材自微博)

素有「紫霞仙子」美譽的香港女星朱茵演出的舞台劇「驢得水」在內地巡演，她日前到達武漢站時依舊吸引大批粉絲支持。近日網上流傳著朱茵在後台與粉絲們互動的畫面，而她凍齡的美貌再度掀起熱議。

噓！星聞報導，現年53歲的朱茵，自出道以來便以其靈動大眼與甜美笑容深植人心。尤其在經典電影「大話西遊」中飾演的「紫霞仙子」，更成為一代人心中無可取代的經典形象。而近日，當她在深圳、長沙等地演出舞台劇時，無論是身穿貼身旗袍的優雅身段，或是在與粉絲互動間流露出的俏皮神情，都讓人不禁讚嘆，歲月似乎並未在她身上留下太多痕跡。

在流傳的照片中，可見朱茵親切地為粉絲簽名、合照，面對鏡頭展露出女神級的招牌笑容。絲毫不見年過半百的疲態，緊緻的肌膚與依舊清澈的眼神，讓網友紛紛留言表示：「這狀態說是30歲我也信」、「真的是永遠的紫霞仙子」、「美了一輩子」。

事實上，朱茵曾透露，除了維持愉悅的心情與正向的思考外，她也相當注重由內而外的調理。據悉，她時常飲用一款由龍眼乾、枸杞、紅棗與菊花泡製的「養生茶」，用以補氣養血。此外，她也強調徹底卸妝與防曬的重要性，並認為保持開朗的心境，勇於歡笑，是維持美麗的不二法門。

台劇 香港 武漢

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