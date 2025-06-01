雷佳音遭陷害被迫護送荔枝 曝盛唐職場荒誕

雷佳音在「長安的荔枝」中飾演唐代小吏李善德。(取材自微博)

作為由同名小說改編而成的電視劇，「長安的荔枝」的改編一直備受書迷及觀眾關注。由曹盾、高翔執導，馬伯庸擔任故事顧問，雷佳音、岳雲鵬領銜主演的古裝傳奇劇「長安的荔枝」官宣定檔6月7日播出，不少書粉劇迷紛紛敲碗期待。

揚子晚報報導，「長安的荔枝」以「荔枝」為引，講述的是唐代小吏李善德（雷佳音飾）突遭同僚構陷，被迫接下「荔枝使」的絕命差事，在6月初一之前，需將鮮荔枝從5000里外的嶺南運抵長安。為護幼女周全，他孤身南下。在千里轉運荔枝的主線中，又牽扯出職場各種利益的博弈，展現了小人物在職場打拚的艱辛與不易。

同時，奉左相密令追查右相罪證的鄭平安（岳雲鵬飾）臥底潛入嶺南，肩負生死之託的郎舅二人意外重逢。兩位主演從電影「滿江紅」搭到了電視劇「長安的荔枝」，湊到一起就是「笑果製造機」。這次面臨「地獄級」難度的挑戰，一路上遭遇重重阻撓，雙線交織，危機四伏，他們能否在圍困中破局？

預告片裡，雷佳音怒吼：「這荔枝送不出去，嶺南十萬百姓要背鍋」，岳雲鵬插科打諢：「姐夫，咱要不改行賣荔枝醬？」這對CP讓喜劇元素和權謀反轉齊飛。

劇版「長安的荔枝」曾入選2025年總台電視劇片單，並獲評「騰訊錄影帶星光大賞2025最受期待作品」。本劇將以精美的服化道、宏大的場景設計再現盛唐風貌，為觀眾呈現一場視覺饗宴。導演曹盾認為，一般老百姓的生活其實是文化表層下最大的魅力所在，「長安的荔枝」的故事有以小見大、以古鑑今的特色，有可看性和新鮮感。雷佳音透露，之所以接下李善德這個角色是因為很喜歡這本小說，「看了五集劇本就忍不住下手了。」

近日，在「長安的荔枝」超前觀影會上，被問及對劇版的滿意值，馬伯庸表示：「我希望它是99分，再加一個荔枝。」

馬伯庸表示，劇版彌補了自己對原著的許多遺憾：「小說的篇幅限制了很多人物只能作為角色匆匆露面，而電視劇版則可以從容有致地把他們從一個符號變成一個有血有肉的角色。它改變了電視劇以感情為線索的結構鏈接，以更硬核的實驗牽引，為觀眾帶來一種新的觀劇體驗。以前我們沒有這樣一個運送，這是中國運輸業的里程碑。

小說自2019年出版以來，以其考據嚴謹的歷史背景、幽默諷刺的筆觸、小人物視角切入官場百態，在讀者群體中積累了廣泛人氣，也成為影視改編的熱門IP。

身為一個極具代表性的馬伯庸式IP，「長安的荔枝」不僅是一次「千里快遞」的傳奇冒險，更是對古代物流系統、權力結構、職場生態的妙趣再現。其獨特的「盛唐+美食+快遞+官場」設定，也為文旅開發、文化衍生、衍生性商品授權提供了廣闊空間。