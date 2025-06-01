即將上高考戰場的明星有哪些？「小趙麗穎」已拿到三家名校合格證

黃楊鈿甜成績優異，已拿到三家名校合格證。(取材自微博)

有著「小趙麗穎 」稱號的17歲大陸女星黃楊鈿甜，近日佩戴價值230萬元（人民幣，下同，約31.9萬美元）耳環深陷輿論漩渦，連演藝事業都受到波及，新劇「雀骨」傳出換角。眼見一年一度的高考 腳步逼近，黃楊鈿甜也參加了今年的藝考，據悉，目前為止，她已拿到北京電影學院、中央戲劇學院、中國傳媒大學的合格證。

2007年出生的黃楊鈿甜，自2017年出演第一部電視劇「楚喬傳」飾演小楚喬進入演藝圈，已出演了「長歌行」「外太空 的莫札特」、「成華十四年」、「築夢奇緣」等30多部影視作品。

黃楊鈿甜今年開年兩部電視劇「致1999年的自己」、「五福臨門」也收穫不少關注。而她搭檔李昀銳、首挑大梁的「冰湖重生」也於日前殺青，據悉，她在劇中繼續飾演楚喬，可說是八年時間完成了角色和自我的成長。

據了解，黃楊鈿甜錄取三間學校的成績為，中央戲劇學院第2名、中國傳媒大學第33，北京電影學院則是第6，可說成績相當優異，但家庭爭議的未決問題仍為錄取蒙上陰影。

除了黃楊鈿甜，同樣是2007年出生的武亞凡，曾出演烏爾善導演的「封神」系列電影中「哪吒」一角被觀眾熟悉。目前，武亞凡已獲得了中國傳媒大學綠色通道A級。

入行十年的「小戲骨林黛玉」周漾玥，在今年的藝考當中，以第16名的成績通過中國傳媒大學表演專業考試。