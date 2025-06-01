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瘋狂接代言？ 吳彥祖繼推英語課程再賣黃酒…網吐槽「缺錢了嗎」

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吳彥祖喝「氣泡黃酒」的表情相當耐人尋味。(取材自微博)
吳彥祖喝「氣泡黃酒」的表情相當耐人尋味。(取材自微博)

香港「千禧男神」吳彥祖帥氣有型，是不少人心目中的男神。在好萊塢發展多年的他，不久前宣布重返香港電影圈，將參演「寒戰1994」及「寒戰1995」，引起不少影迷關注。除了拍片，吳彥祖還推出英語課程，密集接代言，日前，他更賣起「氣泡黃酒」，宣傳影片曝光後引起熱議，有網友好奇「他這麼缺錢嗎？」

吳彥祖繼早前在內地推出網上英語課程、投資成立WHATEVER COFFEE並開設快閃店、擔任「三角洲行動」等遊戲代言人，最近更代言一款氣泡黃酒飲品。

從宣傳片段中可見，吳彥祖得知該飲品解辣效果很好，便笑言自己愛吃辣、越辣越愛吃，更當場打開一罐試飲，沒想到他喝了一口後，表情竟出現扭曲、雙眼緊閉，看起來相當痛苦的模樣，最後他還是敬業地吐出一個字「爽」，讓不少網網友質疑，「他是演出來的吧」、「好尷尬」。

不過，該款酒精飲品在吳彥祖加持後，短短12小時爆賣出1000萬罐，證明吳彥祖的人氣依舊不減。

有網友認為，吳彥祖貴為好萊塢演員，如今竟回中國發展，並在段時間內代言多項產品，紛紛猜測，「吳彥祖究竟有多缺錢？」、「他陷入財困了嗎？」、「身價一下子下降了！」，還有人說，「他是不是遭遇了家庭變故」。

據悉，吳彥祖2014年因母親患病暫停事業陪伴家人，近年女兒漸漸長大及岳父過世，可能改變了他的工作節奏。不過他高調宣布重返香港電影圈時，顯示影視仍是他的核心領域。

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