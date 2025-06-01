汪小菲賣貨卻拒吃自家鹹粽 老婆Mandy直播連吞6顆

Mandy超猛連吞6顆粽子。（取材自微博）

汪小菲 與Mandy（馬筱梅）去年就登記，5月17日在北京舉辦的婚禮圓滿落幕，之後Mandy接連2天在社群分享婚禮的照片、影片，豪華又盛大的婚禮，讓不少人大讚：「公主夢成真。」

這幾天是端午 連假，Mandy和汪小菲為了推銷自家的粽子，婚禮後就開過多次直播，主打自家推出的粽子產品，單場觀看人數破百萬，成功吸引大批網友圍觀。除了產品本身引發關注，兩人在鏡頭前自然互動與真實反應也成為話題焦點。

為展現產品賣相與口感，馬筱梅在直播中連吃六顆粽子，令汪小菲多次出聲關心，擔心她腸胃受不了。雖然勸說未果，但馬筱梅敬業態度獲得網友力挺，紛紛留言稱讚她「拚命三娘」。

直播中，汪小菲表示自己是北方人比較喜歡對甜粽，對蛋黃肉粽等鹹口味難以適應，甚至皺眉表示：「幾十年口味哪改得了」。Mandy則反差地偏好鹹粽，還用撒嬌語氣勸老公試吃，雖未成功，但溫柔姿態讓不少觀眾感嘆「夫妻互動好自然」。

雖然有少數網友質疑汪小菲「不吃自家鹹粽怎麼帶貨」，但更多人認為這樣的「誠實、不做作」反而提升信任感，至少Mandy吞了六顆，代表是真的好吃。也凸顯他與馬筱梅之間毫無壓力的聊天氛圍。相較於一般帶貨主播高強度推銷模式，這對夫妻的隨性閒聊反而讓觀眾有「陪朋友過節」的親切感。