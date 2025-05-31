「小趙麗穎」炫富遭封殺？新劇搭侯明昊傳被換角

黃楊鈿甜原本要開拍新劇「雀骨」，臨時傳出換角。（取材自微博）

有著「小趙麗穎 」稱號的17歲大陸女星黃楊鈿甜，近日佩戴價值230萬元（人民幣，下同，約31.9萬美元）耳環深陷輿論漩渦，連演藝事業都受到波及。除了與李昀銳剛殺青的「冰湖重生」恐被禁播，原本要和侯明昊合拍的新劇「雀骨」，也傳出換角，將由向涵之取代，網友擔心她形同被封殺。

黃楊鈿甜年紀雖輕，戲齡卻不短，童年曾演過「楚喬傳」中小楚喬、「秦時麗人明月心」的小麗姬、「如懿傳」的小如懿，更在今年初播出的電視劇「五福臨門」中，扮演個性直率的酈五娘，獲得關注。原本星途一片大好，卻爆出「天價耳環」事件。

最新消息指出，黃楊鈿甜與「淮水竹亭」侯明昊合演的新劇「雀骨」原本即將開拍，但出事之後，劇組緊急找來「仙台有樹」的向涵之頂替。網傳換人原因為「黃楊鈿甜因故退出」，但未說明具體細節。

有網友分析，目前黃楊鈿甜尚未被官方定性為劣跡藝人，封鎖機率並不高，但公眾形象受損恐導致資源縮水。另消息透露，黃楊鈿甜所屬經紀公司嘉行傳媒近期調整藝人資源分配，暫緩她的新戲拍攝。有粉絲擔心表示，「這樣和封鎖有什麼差別？」

據悉，古裝劇「雀骨」聚焦朝堂權謀與情感糾葛，講述「謝嘉魚」因政治聯姻被迫嫁入靖安王府成為側妃，與世子「蕭無衣」從相互猜忌到共同成長的故事。４月初網傳由侯明昊和黃楊鈿甜主演時，一度被看好是「新鮮組合」。