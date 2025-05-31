觀影說劇／黃曉明孩童智商 異想天開救病母

「霸總」黃曉明演一個智商停留在孩童的成年人，並為角色增重。(取材自微博)

電影「陽光俱樂部」近日官宣定檔，「霸總」形象明顯的黃曉明 飾演一位智商停留在孩童時期的成年人，為了更好演出人物鈍感，黃曉明增重30斤(15公斤)，突破性的演繹也為他在去年第26屆上海國際電影節金爵獎拿下最佳男演員。

揚子晚報報導，「陽光俱樂部」講述了黃曉明飾演的吳優雖已到不惑之年，但智商認知水平仍停留在孩童時期。單身的吳優平日裡與樂觀開朗的母親陸小芬飾演的沈麗萍生活在一起。他在加入了一個叫「陽光俱樂部」的成功學組織後成為了高級合夥人，這時母親卻突患重病。祖峰飾演的哥哥吳迪作為醫生想盡辦法為母親治病，但吳優卻選擇了截然不同的救母之路。

本片故事便圍繞著這個智力受損的弟弟與他聰明理智的醫生哥哥展開，面對突如其來的生活重擊，二人採用了截然不同的應對方式，經由魏書鈞導演一貫擅長的荒誕敘事手法，深刻展現了人生的多樣性和生活的百態，觀眾也很期待黃曉明與祖峰這對反差萌組合的碰撞。

去年上海國際電影節期間，作為主競賽單元入圍片，「陽光俱樂部」舉行了媒體見面會。黃曉明分享去杭州一個慈善特殊人群基地待了近一個月，跟成員一起吃飯、聊天、生活、學習。他觀察發現，不少智力障礙人群的智力停留在3-10歲，所以喜歡吃甜的，而且他們也得到了父母更多的關愛，所以體型都較胖，因此他跟導演溝通，想為角色增重，這樣人物鈍感會更強一點，最終他增重30斤。