娘娘的「招牌痣」不見了 網挖出孫儷舊文瘋猜原因

孫儷出席慈善晚宴活動時，被發現招牌「唇下痣」不見了。(取材自微博)

大陸知名女星孫儷 日前出席慈善晚宴活動，被網友發現招牌「唇下痣」竟然消失了，瞬間掀起熱議，隨後登上熱搜。有網友擔心說，「福痣」沒了，感覺突然沒了韻味；但也有人爆料，那顆根本不是「痣」，還有人狂猜點痣原因。

揚子晚報導，關於孫儷的痣是個老話題了。早在「甄嬛傳」播出期間，孫儷唇下的一個小黑點就引發過觀眾關注，到「羋月傳」和「那年花開月正圓」播出期間，在被孫儷演技征服的觀眾看來，她唇下的那顆痣成了她「美麗的標誌」。

還有網友指出，孫儷這個痣在面相上屬於「口下有痣，是善痣」。

連孫儷自己也曾在微博 上曬出一張扮演甄嬛的「有痣」近照，還稱「哎呀，在下所生長的面部位置是極好的，於娘娘的朱唇下若隱若現，是最好不過了，我願旺財又旺福」。

但事實上，孫儷的那顆痣並不是天生的，而是她在2003出車禍時，遭玻璃碎片刺入皮膚後形成的疤痕增生。

孫儷在2013年11月6日的微博稱，「十年前我出了一車禍，醒來時滿嘴玻璃，三天後我在下巴那兒，自己拔出一塊碎玻璃。今天就在剛才，我在自己的嘴角邊，又拔出另一塊玻璃，它伴隨了我十年！我要把它裱起來！通過這件事兒，真覺得自己是條漢子」。