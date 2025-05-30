趙麗穎「在人間」演技挨批「像矽膠人」 男一被讚凍齡

趙麗穎為「在人間」挑戰多重人格。(取材自微博)

中國演員趙麗穎 ，日前被爆與台灣導演趙德胤因合作電影「喬妍的心事」互生情愫，她用一句「算你妹。『在人間』明天定檔」直接反擊，遭央視新聞暗批，有評論指爆粗口也算「另類」宣傳。該劇未播先火，首播廣告有6個廣告，商家們對主演趙麗穎的扛劇能力寄予厚望，但正式播出後，追劇觀眾負評明顯多於好評。

據悉，「在人間」一共只有8集，每集長約40分鐘，走的是精品短劇的路子，戲講述的是趙麗穎飾演的「賈小朵」與尹昉飾演的「徐天」在虛實交錯的多樣人格世界中迷失，一起進入虛擬空間，完成了一次冒險的故事。

觀眾在「在人間」第一眼看到的是質感，可惜，質感吸引了觀眾，劇情卻沒能留住觀眾。從觀眾的看劇回饋可以看到，許多人的第一感受就是「看不懂」，不明白導演想講什麼故事。

除了劇情遭吐槽外，趙麗穎的演技也遭到不少負評。不少觀眾直指她的演技撐不起角色，甚至更大程度地暴露了自身表演上的缺點。有觀眾指，趙麗穎劇中眼神空洞呆滯，沒有絲毫感染力，甚至覺得她演戲沒有活人感，像個矽膠人。

不過，男主角尹昉飾演的「徐天」，展現出凍齡「少年感」，引起網友熱議，「衰老速度不像在人間」的討論登上熱搜。