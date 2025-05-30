內地復出受阻…Angelababy返港找機會 傳「拍片標準降低了」

Angelababy在香港找尋工作機會，並傳降低篩選標準。(取材自微博)

因2023年瘋馬秀事件，Angelababy 演藝事業遭到重創，前段時間雖然已經復出，但相關資源明顯大不如前。近日，Baby被發現頻繁接觸香港 影視圈人士，更傳出她已降低工作篩選標準，基本上接受所有推薦機會。

知情人爆料，Baby目前長住香港，5星級酒店住宿都是自掏腰包，雖然目前沒有工作，但過去存了不少錢，暫時不用不愁，但很明顯已經沒有排場。Baby還被發現，和經紀人正在努力約見電影公司老闆，洽談有沒有合作機會，已經決定重返香港演藝圈。

從媒體曝光的畫面可見，Baby身穿黑色短版上衣及深色長褲，戴著鴨舌帽及口罩，除了逛街購物外，也不忘享受街頭美食。不過，Baby被發現疑似對經紀人唯命是從，就算遭到對方「訓話」，她也面帶笑容洗耳恭聽。

另外，據自稱Baby密友人士透露，「她現在工作量大不如前，所以經紀人幫她找的工作，她基本上都會做，不會像以前那樣挑選」，與昔日巔峰期相比，差距甚大。

有網友分析，短期來看，Baby或許可能依賴香港時尚活動及中小成本電影維持曝光，但長遠來看，過度依賴香港市場可能導致與內地粉絲疏離，日後想要恢復在內地的演藝圈地位，恐怕不太容易。

據悉，Baby早期演藝事業剛起步時，確實是以香港為舞台。 2010年後才將工作重點轉向內地。2015年她與黃曉明 結婚後，一度迎來演藝高光期。