葉童告別許仙 蘇州站後不再參與「白娘子」巡演

葉童(右)和趙雅芝狀態極佳，一直都是「新白娘子傳奇」最佳拍檔。(取材自微博)

62歲葉童 和70歲的趙雅芝當年以「新白娘子傳奇」紅透半片天，她在劇中反串演許仙，帥氣模樣至今難有人可以超越。不過，她近日發文，所以決定與「新白娘子傳奇演唱會」的交集止於蘇州，未來或許能與大家以其他方式再見。工作室也轉發文章，稱葉童在蘇州站之後將不再參與新白娘子傳奇演唱會。

葉童最近發文：「成為演員的這40多年來，我一直珍視自己的每一個角色，作為演員，能成就一個這樣經典的角色我是何等的幸運。」她表示，美好的記憶之所以美好，是因為一直珍惜它、愛護它，也因為美好總是短暫，所以決定與「新白娘子傳奇演唱會」的交集止於蘇州，未來或許能與大家以其他方式再見。

葉童工作室也轉發文章，並說葉童在蘇州站之後將不再參與新白娘子傳奇演唱會，但巡演仍然會繼續。

最近活躍的葉童參加綜藝節目「浪姐」，被告知是節目6季以來最年長的姐姐，葉童開心笑說「哇！我是第一名啊」，被問殺手鐧是什麼時？還幽默說「不知道她們會不會敬老啊」。一直被讚是EQ最強的女星，就算之前遇到粉絲狂抓她，她也沒有面露不悅，反而耐心安撫粉絲。