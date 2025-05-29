我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克告別DOGE：剛對川普預算法案表達失望 將回歸本業特斯拉

馬斯克匆匆卸任沒知會川普？知情者曝2原因讓他「政治幻滅」

李亞鵬負債千萬再爆離婚？ 嫩妻「確實…」揭露現況

記者陳穎／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
李亞鵬(左)和王菲離婚後，再婚海哈金喜，兩人育有一女。(摘自微博)
李亞鵬(左)和王菲離婚後，再婚海哈金喜，兩人育有一女。(摘自微博)

李亞鵬2022年再婚小19歲嫩妻海哈金喜，近日有傳聞指出海哈金喜與李亞鵬婚姻生變，對此，海哈金喜在一段影片中親自回應，幽默地說道：「確實」，隨後立即補充：「確實和李亞鵬很久沒在一起了」，但強調兩人是基於共識，為家庭各自努力打拚，並否認離婚傳聞。

在影片的Q&A環節中，有網友詢問是否因為長時間未見夫妻同框而已經離婚。對此，海哈金喜回應：「確實...不是！不是！確實很久沒有在一起了，但並不像大家想的那樣，很久不在一起就代表出問題，或是已經離婚了，謝謝大家的關心。」

她也透露，近期搬家是為了方便通勤並靠近工作地點，以便從事直播等工作。由於生活壓力加劇，他們已換至較小坪數的租屋處。海哈金喜坦言：「我們的情況大家都知道吧？積極面對困難、努力工作、還債優先。」她進一步指出，目前夫妻名下已無自有房產，居住於租屋，形容自己是「無殼蝸牛」。

李亞鵬與王菲離婚後漸漸淡出螢光幕轉而從商，身家一度超10億，卻因為投資失敗欠了不少錢。先是進入投資圈，從文化書院到雪山藝術小鎮，都沒獲利。接著砸了5億人民幣承包上百畝茶山，後來又投資了火鍋店、白酒。2023年4月李亞鵬因負債4000萬人民幣（約555萬美元），被法院判決強制執行，5月再次被執行1098萬，為了盡快還清債務，李亞鵬化身拚命三郎直播帶貨。

李亞鵬 王菲

上一則

凱文科斯納被控性騷 臨時加演強暴戲惹糾紛

下一則

和小16歲女星遭目擊熱戀 李東健親上火線回應了

延伸閱讀

Angelababy離婚淪無殼蝸牛 沒工作街頭被訓話：吃老本

Angelababy離婚淪無殼蝸牛 沒工作街頭被訓話：吃老本
李亞鵬欠債爆2度離婚 妻親回：很久沒在一起

李亞鵬欠債爆2度離婚 妻親回：很久沒在一起
班珍離婚急售愛巢 降價到6000萬乏人問津

班珍離婚急售愛巢 降價到6000萬乏人問津
王菲、謝霆鋒約會被抓包 親密互動太甜

王菲、謝霆鋒約會被抓包 親密互動太甜

熱門新聞

劉嘉玲與老師同學餐敘。（取材自小紅書）

劉嘉玲素顏回鄉慶「60」同學會 合照網看傻：這狀態絕了

2025-05-24 02:10
劉嘉玲(後排中)和師長、同學大合照。(取材自微博)

劉嘉玲回蘇州迎60歲生日 曬大合照…網友「有一驚人發現」

2025-05-21 08:00
陳妍希演出古裝大戲「藏海傳」。圖／Disney+提供

陳妍希新老公是香港不老男神…曝肖戰私訊內容曝光

2025-05-19 10:07
張凌赫是公認的「親嘴天才」。(取材自微博)

被拷問「拍吻戲啥感覺？」 「親嘴天才」張凌赫「幾句話」化解尷尬

2025-05-25 08:00
貝克漢夫妻家族大崩裂(左圖)，決裂大兒子布魯克林和媳婦。(取材自Instagram)

貝克漢家有驚世媳婦 戀愛腦兒子「棄母保妻」斷絕關係

2025-05-25 22:17
林青霞和秦漢過去的舊照在網路瘋傳。(摘自微博)

林青霞「只穿內衣」大膽掀衣照瘋傳 網讚：太敢穿

2025-05-01 19:57

超人氣

更多 >
川普關稅遭法院駁回「總統無權」 中加墨等國關稅暫停徵收

川普關稅遭法院駁回「總統無權」 中加墨等國關稅暫停徵收
用太多會中毒 咖啡渣做植物堆肥「避開這一處」

用太多會中毒 咖啡渣做植物堆肥「避開這一處」
魯比歐：開始撤銷中國學生簽證 鎖定2類人

魯比歐：開始撤銷中國學生簽證 鎖定2類人
ICE每天須抓3000人…米勒咆哮下令 資深官員憂飯碗不保

ICE每天須抓3000人…米勒咆哮下令 資深官員憂飯碗不保
南加富裕區深夜持槍搶案 華人屋主重傷、4嫌在逃

南加富裕區深夜持槍搶案 華人屋主重傷、4嫌在逃