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趙麗穎爆粗口後… 人被黑 新戲演技遭負評

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趙麗穎日前在社群平台爆粗口，相關留言已經刪除。（取材自微博）
趙麗穎日前在社群平台爆粗口，相關留言已經刪除。（取材自微博）

中國演員趙麗穎，日前被爆與台灣導演趙德胤因合作電影「喬妍的心事」互生情愫，她用一句「算你妹。『在人間』明天定檔」直接反擊，遭央視新聞暗批，有評論指爆粗口也算「另類」宣傳。該劇未播先火，首播廣告有6個廣告，商家們對主演趙麗穎的扛劇能力寄予厚望，但正式播出後，追劇的觀眾負評明顯多於好評。

據悉，「在人間」一共就8集，每集長約40分鐘，走的是精品短劇的路子，戲講述的是趙麗穎飾演的賈小朵與尹昉飾演的徐天在虛實交錯的多樣人格世界中迷失，一起進入“虛擬空間”，完成了一次冒險的故事。

趙麗穎為「在人間」挑戰多重人格。(取材自微博)
趙麗穎為「在人間」挑戰多重人格。(取材自微博)

觀眾看劇第一眼首先看到的是質感，「在人間」的質感也收穫了好評，可惜，質感上吸引到了觀眾，劇情卻沒能留住觀眾。從觀眾的看劇回饋可以看到，許多觀眾對劇情的第一感受就是看不懂，不明白導演想講什麼故事，不明白劇中人物的關係究竟是什麼樣的，觀眾在看第一集看不明白，很可能直接棄劇。只能說類似的劇情設想要在有限的篇幅裡講好一個故事不是一件簡單的事。

除了劇情遭吐槽之外，主演趙麗穎在其中的演出也收穫了許多負評。不少觀眾直指她的演技撐不起角色，甚至更大程度地暴露了自身表演上的缺點。有觀眾指，趙麗穎劇中眼神空洞呆滯，沒有感染力絲毫看不到演員的魅力，覺得她演戲沒有活人感，像個矽膠人。

「在人間」官宣定檔於5月28日在愛奇藝平台的「微塵劇場」獨播。跟動輒三四十集的長劇不同，該劇一共就8集，每集長約40分鐘，走的是精品短劇的路子。另外它的核心設定是“多重人格障礙”和“虛擬空間”，只能說類似的劇情設想要在有限的篇幅裡講好一個故事不是一件簡單的事。這不僅考驗編劇劇情架構的能力和導演的鏡頭語言能否有效傳遞訊息，更考驗觀眾的接受能力。定在往常的影視劇中很少見。

據了解，「在人間」一劇的體量不大，一共才8集，開播的口碑很有可能直接影響到劇集的成績。現在劇情遭吐槽，主演趙麗穎的演技也遭差評，大家不禁為該劇的成績捏一把汗啊。

趙麗穎

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