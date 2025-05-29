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鹿晗同框日本男神 網歪樓畫錯重點大喊心疼

娛樂新聞組／即時報導
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鹿晗「追星成功」合照山下智久！　網一看超心疼：太瘦了 。（取材自Instagram）
鹿晗「追星成功」合照山下智久！　網一看超心疼：太瘦了 。（取材自Instagram）

中國男歌手鹿晗在個人Instagram發文，曬出與日本男神山下智久的合照，並在貼文中興奮寫下「追星成功，太開心。」2大亞洲頂流罕見合體，社群熱議「神仙級夢幻同框」。

從照片中，鹿晗身穿寬鬆T恤與牛仔褲，頭戴黃色帽子，手比YA坐在紅沙發上，身旁的山下智久一身簡約黑衣、長髮帥氣登場。鹿晗激動寫下「追星成功」，附上火焰及彩球的符號，展現小迷弟心情。這場跨國同框，也讓人好奇兩人是否還有後續合作，紛紛敲碗：「能不能一起拍部劇啊，拜託！」

鹿晗(右)身形消瘦許多，粉絲關心是否受到和關曉彤(右)分手傳言影響。（取材自微博...
鹿晗(右)身形消瘦許多，粉絲關心是否受到和關曉彤(右)分手傳言影響。（取材自微博）

不過，2男神的合體，意外引發外界討論的是，有不少人注意到鹿晗身形似乎消瘦許多，不知道是否受到和關曉彤分手傳言影響，許多粉絲更紛紛留言關心「小鹿瘦得太超過了」、「哥多吃點呀別太瘦了」、「照顧好自己」、「好久沒更新，怎麼瘦成這樣，看了好心疼」。

鹿晗工作室23日公布啟動「2025鹿晗Season4亞洲巡演」，首站上海將於2025年6月27日、28日在梅賽德斯-奔馳文化中心連開兩場，深圳（8月22日、24日）、成都（7月18日、20日）、北京（8月22日、24日）、成都（7月18日、20日）、北京（8月22日）等城市。鹿晗最近頻繁赴日，粉絲推測可能為了籌備演唱會取經或考察演唱會場地，他分享與山下智久相見歡，並互相追蹤IG，粉絲更期待有可能請到山下智久擔任日本場嘉賓。

鹿晗 日本

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