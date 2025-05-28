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吳謹言產後復工首現身 少女纖腰超吸睛

娛樂新聞組／綜合報導
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吳謹言產後復工，纖腰受到關注。（取材自微博）
吳謹言產後復工，纖腰受到關注。（取材自微博）

大陸女星吳謹言與大陸男星洪堯昔合作「延禧攻略」，去年9月無預警宣布結婚，並傳出懷孕且已在今年2月生下女兒，但是夫妻倆都不願對外證實。吳謹言近日已經復工，日前現身機場，整個人就是少女狀態，讓網友直呼「恢復得太好」、「藝人果然異於常人」。

吳謹言28日正式復工，並於27日現身北京機場，啟程前往上海參加「時尚芭莎年度盛典」。

這是她產後首次公開露面。她當天身穿灰色緊身T恤，搭配黑色帽子與口罩，造型簡約自然，恢復良好的身形也引發網友熱議，不少人稱讚她「狀態極佳」、「藝人自律果然不一般」。

吳謹言全程親切與粉絲聊天、簽名、收下信件，並回應老粉問候「你還那樣啊」，現場氛圍輕鬆愉快。部分媒體稱其「辣媽氣場」與婚前無異，展現了良好的職業素養。

經紀人于正透露，吳謹言目前手上已有七部作品在籌備中，其中包括古裝劇「御廷謠」與復仇題材劇「畫情川」。原定於4月開機的「御廷謠」因故延後至5月開拍，男主角人選尚未公布，網傳辛雲來與楊旭文皆為可能人選。

不過，據業內分析認為，劉謹言復出後能否延續先前熱度，尚待觀察，就算于正力捧，但新作品品質還是最重要的。此外，還要注意新人輩出以及市場風向。

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