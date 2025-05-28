我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈佛從命還不夠？川普政府：領導團隊須有「重大變動」

研究發現 夏威夷火山噴發出黃金及其他貴金屬

戲說從頭／賈靜雯外科執刀 苦練縫合術嘆不簡單

記者陳慧貞／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
賈靜雯(左)、姚晨在「以美之名」中有多場精采對手戲。（取材自微博）
賈靜雯(左)、姚晨在「以美之名」中有多場精采對手戲。（取材自微博）

台灣藝人賈靜雯搭檔大陸女演員姚晨主演醫療劇「以美之名」，這是兩人第一次合作，回憶起拍戲過程，賈靜雯說，有一場在火鍋店的戲，她指姚晨正在吃鴨腸，「那個不是要涮三秒才能吃嗎？結果她燙不到一秒就往嘴裡放了，我當下還想說這真的能吃嗎？她真的很帥氣！這是我對她的第一印象」。

「以美之名」故事以整形外科為主題，劇中少不了大量手術片段，賈靜雯曾在訪問中提到自己小時候很喜歡縫針，在家裡也會跟女兒一起玩縫紉衣服扣子的小遊戲，本來覺得應該差距不大，沒想到在訓練時才發現手術室裡鉤針和線的細膩度，包括要在皮肉上勾起針線，是完全不同的感覺，「醫生縫針的整個過程都要抓緊時間，又要在掌控的時間內精準完成手術，我太佩服了，只能用這『佩服』兩個字來形容」。

賈靜雯暌違多年再演陸劇，劇中展現不老女神完美狀態，談到「美」，她笑說：「女人多多少少都會在意漂亮，我就是愛漂亮的那個，但我會順著現在自己該有的狀態。我媽媽曾跟我說過，我現在能維持年輕是因為她把我生得好，當然，後天我也很努力，不過作為演員，我希望有真實的痕跡在自己的臉上，所以我會很自然地去保養我自己。」

姚晨、賈靜雯在劇中師出同門、亦敵亦友，對手戲激烈衝撞，姚晨先前受訪提到「我們搭在一起就是有奇妙的化學反應」，賈靜雯也稱彼此愈來愈有默契，「如果CP值滿分是100分的話，那我們的分數肯定超過100分。」

姚晨補充，大學時期表演老師就經常叨唸著「一齣戲只要有化學反應的演員組合，戲就成功一半」，在和賈靜雯合作過程中激發出的火花，讓她直呼：「謝謝他們（劇組）給我找了這麼棒的搭檔。」

上一則

觀影說劇╱男星變成「鯊人魔」 驚悚人肉餵鯊

下一則

韓劇國民爸爸崔廷宇 69歲突過世粉絲震驚

延伸閱讀

華人醫療服務中心歡迎您參加第八屆 2025華人健康日活動

華人醫療服務中心歡迎您參加第八屆 2025華人健康日活動
乳癌是女性頭號大敵 國健署：台每年新增1萬7000多名新患者

乳癌是女性頭號大敵 國健署：台每年新增1萬7000多名新患者
修杰楷8歲愛女拒當演員 背後原因竟藏洋蔥 網讚超懂事

修杰楷8歲愛女拒當演員 背後原因竟藏洋蔥 網讚超懂事
修杰楷問8歲Bo妞夢想 秒答「不想當演員」原因曝光

修杰楷問8歲Bo妞夢想 秒答「不想當演員」原因曝光

熱門新聞

劉嘉玲與老師同學餐敘。（取材自小紅書）

劉嘉玲素顏回鄉慶「60」同學會 合照網看傻：這狀態絕了

2025-05-24 02:10
劉嘉玲(後排中)和師長、同學大合照。(取材自微博)

劉嘉玲回蘇州迎60歲生日 曬大合照…網友「有一驚人發現」

2025-05-21 08:00
陳妍希演出古裝大戲「藏海傳」。圖／Disney+提供

陳妍希新老公是香港不老男神…曝肖戰私訊內容曝光

2025-05-19 10:07
張凌赫是公認的「親嘴天才」。(取材自微博)

被拷問「拍吻戲啥感覺？」 「親嘴天才」張凌赫「幾句話」化解尷尬

2025-05-25 08:00
宋祖兒在「寶蓮燈前傳」中飾演哪吒。(取材自微博)

曾是王母娘娘和小哪吒… 劉曉慶、宋祖兒16年後「折腰」重逢

2025-05-19 21:30
林青霞和秦漢過去的舊照在網路瘋傳。(摘自微博)

林青霞「只穿內衣」大膽掀衣照瘋傳 網讚：太敢穿

2025-05-01 19:57

超人氣

更多 >
美國公民兒童若父母沒身分 這些福利將拿不到

美國公民兒童若父母沒身分 這些福利將拿不到
「不出國就沒事」有綠卡、在美50年菲律賓婦人返美遭拘留

「不出國就沒事」有綠卡、在美50年菲律賓婦人返美遭拘留
學生簽證面談暫停 所有赴美留學生或需接受社群審查

學生簽證面談暫停 所有赴美留學生或需接受社群審查
傳哈佛拒絕錄取巴倫惹怒川普 梅蘭妮亞辦公室回應

傳哈佛拒絕錄取巴倫惹怒川普 梅蘭妮亞辦公室回應
只因這原因 華人700萬豪宅僅賣1.7萬

只因這原因 華人700萬豪宅僅賣1.7萬