戲說從頭／賈靜雯外科執刀 苦練縫合術嘆不簡單

賈靜雯(左)、姚晨在「以美之名」中有多場精采對手戲。（取材自微博）

台灣藝人賈靜雯搭檔大陸女演員姚晨主演醫療劇「以美之名」，這是兩人第一次合作，回憶起拍戲過程，賈靜雯說，有一場在火鍋店的戲，她指姚晨正在吃鴨腸，「那個不是要涮三秒才能吃嗎？結果她燙不到一秒就往嘴裡放了，我當下還想說這真的能吃嗎？她真的很帥氣！這是我對她的第一印象」。

「以美之名」故事以整形外科為主題，劇中少不了大量手術片段，賈靜雯曾在訪問中提到自己小時候很喜歡縫針，在家裡也會跟女兒一起玩縫紉衣服扣子的小遊戲，本來覺得應該差距不大，沒想到在訓練時才發現手術室裡鉤針和線的細膩度，包括要在皮肉上勾起針線，是完全不同的感覺，「醫生縫針的整個過程都要抓緊時間，又要在掌控的時間內精準完成手術，我太佩服了，只能用這『佩服』兩個字來形容」。

賈靜雯暌違多年再演陸劇，劇中展現不老女神完美狀態，談到「美」，她笑說：「女人多多少少都會在意漂亮，我就是愛漂亮的那個，但我會順著現在自己該有的狀態。我媽媽曾跟我說過，我現在能維持年輕是因為她把我生得好，當然，後天我也很努力，不過作為演員，我希望有真實的痕跡在自己的臉上，所以我會很自然地去保養我自己。」

姚晨、賈靜雯在劇中師出同門、亦敵亦友，對手戲激烈衝撞，姚晨先前受訪提到「我們搭在一起就是有奇妙的化學反應」，賈靜雯也稱彼此愈來愈有默契，「如果CP值滿分是100分的話，那我們的分數肯定超過100分。」

姚晨補充，大學時期表演老師就經常叨唸著「一齣戲只要有化學反應的演員組合，戲就成功一半」，在和賈靜雯合作過程中激發出的火花，讓她直呼：「謝謝他們（劇組）給我找了這麼棒的搭檔。」