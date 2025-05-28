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香港視帝社群發文…「一舉動」 被網嘲：五旬老人辛苦了

娛樂新聞組 /即時報導
51歲的馬國明並不擅長玩社交平台。(取材自微博)
51歲的馬國明並不擅長玩社交平台。(取材自微博)

51歲香港視帝馬國明的個性隨和中帶著「天然呆」，以往幾乎不玩社交平台的他，受到妻子湯洛雯影響才開始跨足這個領域。近日，他在微博發文宣傳主演新劇「巨塔之後」，竟誤將工作人員「請在微博轉發以上條link」指示文字一併發布，讓網友笑翻。

香港01報導，馬國明發布的微博訊息主要是為了宣傳新劇「巨塔之後」。但他發布宣傳文案時，誤將工作人員的工作指示「請在微博轉發以上條link」一併複製發布，盡管他隨後修改了帖文，但截圖已在網上廣泛傳播。

有網友笑他不懂PO文應該找老婆湯洛雯幫忙，還笑他「有點像讀書時抄作業把別人名字學號都抄過來的感覺」、「經紀人來管一下他吧」、「別再難為老馬了，請手把手教學吧」，更有人打趣說，「五旬老人真是辛苦了」。

據悉，馬國明與湯洛雯於2023年在泰國蘇梅島結婚，婚後不時於社交平台秀出二人甜蜜合照，又於照片下留言互動公開放閃，極為恩愛。

馬國明性格溫和，鮮少與人起衝突，這一點深受母親影響。他曾在受訪時提到，母親性格隨和、脾氣好，自己也繼承了這種「無所謂」的態度，甚至在家庭關係中也不擔心婆媳糾紛。「佛系」個性受到不少網友追捧。

微博 香港 泰國

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