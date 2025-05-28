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李亞鵬欠債爆2度離婚 妻親回：很久沒在一起

記者陳穎／即時報導
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李亞鵬(左)和王菲離婚後，再婚海哈金喜，兩人育有一女。(摘自微博)
李亞鵬(左)和王菲離婚後，再婚海哈金喜，兩人育有一女。(摘自微博)

天后王菲有過兩段婚姻，第二段嫁給男星李亞鵬，兩人育有一女李嫣，現在已經18歲。李亞鵬離婚後漸漸淡出螢光幕沒有拍戲，反而開始從商，卻也因為投資失敗欠下不少錢，遭法院強制執行人民幣4000萬元（約555萬美元），幾近破產狀態。

李亞鵬2022年再婚小19歲嫩妻海哈金喜，近日有傳聞指出海哈金喜與李亞鵬婚姻生變，對此，海哈金喜在一段影片中親自回應，幽默地說道：「確實」，隨後立即補充：「確實和李亞鵬很久沒在一起了」，但強調兩人是基於共識，為家庭各自努力打拚，並否認離婚傳聞。

在影片的Q&A環節中，有網友詢問是否因為長時間未見夫妻同框而已經離婚。對此，海哈金喜回應：「確實...不是！不是！確實很久沒有在一起了，但並不像大家想的那樣，很久不在一起就代表出問題，或是已經離婚了，謝謝大家的關心。」

她也透露，近期搬家是為了方便通勤並靠近工作地點，以便從事直播等工作。由於生活壓力加劇，他們已換至較小坪數的租屋處。海哈金喜坦言：「我們的情況大家都知道吧？積極面對困難、努力工作、還債優先。」她進一步指出，目前夫妻名下已無自有房產，居住於租屋，形容自己是「無殼蝸牛」。

李亞鵬

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