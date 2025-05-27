戲說從頭／肖戰「藏海傳」整容復仇 網吐槽兩細節

肖戰主演古裝大戲「藏海傳」開播即話題不斷。(圖／Disney+提供)

肖戰 主演的古裝權謀劇「藏海傳」暴紅，播出不到一周，播放量衝破3億大關，躍升今年度最強爆款劇。該劇劇情節奏、角色塑造及故事脈絡皆成功受到觀眾喜愛，獲一致好評，不過情節燒腦之餘，也讓眼尖觀眾發現2大吐槽點，遭網友酸「編劇是暫時睡著了嗎」。

肖戰曾在「慶餘年」中演出間諜 首領「言冰雲」，當時戲裡扮酷男，卻因面無表情被嫌「面癱」，如今「藏海傳」暴紅，肖戰背負遭滅門的血海深仇，從眼神到情緒轉換，在導演鄭曉龍的指導下，些微變化都能掌握到位，還有「乾嘔設計」也讓觀眾狂讚爆發力十足。

肖戰則在受訪時坦言最怕演哭戲，擔心觀眾看來「每次都哭得一樣」，於是他向導演提出在拍哭戲時加入「乾嘔」設計，傳達悲傷情緒。

「藏海傳」權謀情節堪比胡歌 主演的「琅琊榜」，肖戰演技大躍進，但觀眾仍發現2大吐槽點，首集平津侯(黃覺飾)想從鍾漢良口中挖出信物下落，卻任憑屬下將鍾漢良一家殺到一個不剩，網友吐槽：「都殺光了，反派靠什麼威脅鍾漢良？」

肖戰到平津侯身邊臥底當幕僚，沒想到卻被平津侯之子莊之行(周奇飾)戳穿：「你要來殺我爹吧，你要報滅門之仇。」僅憑兒時見過一面，就將「藏海」底細摸透，讓網友看了傻眼：「小時候整容，長大變回？」雖說此情節為鋪陳2人站同陣線，但還是讓網友吐槽滿點。