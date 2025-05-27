我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

公園烤肉傳出槍響…費城爆大規模槍擊 至少2死8傷

庫克的「川普攻略術」失效？蘋果成關稅戰靶心

戲說從頭／肖戰「藏海傳」整容復仇 網吐槽兩細節

記者陳慧貞／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
肖戰主演古裝大戲「藏海傳」開播即話題不斷。(圖／Disney+提供)
肖戰主演古裝大戲「藏海傳」開播即話題不斷。(圖／Disney+提供)

肖戰主演的古裝權謀劇「藏海傳」暴紅，播出不到一周，播放量衝破3億大關，躍升今年度最強爆款劇。該劇劇情節奏、角色塑造及故事脈絡皆成功受到觀眾喜愛，獲一致好評，不過情節燒腦之餘，也讓眼尖觀眾發現2大吐槽點，遭網友酸「編劇是暫時睡著了嗎」。

肖戰曾在「慶餘年」中演出間諜首領「言冰雲」，當時戲裡扮酷男，卻因面無表情被嫌「面癱」，如今「藏海傳」暴紅，肖戰背負遭滅門的血海深仇，從眼神到情緒轉換，在導演鄭曉龍的指導下，些微變化都能掌握到位，還有「乾嘔設計」也讓觀眾狂讚爆發力十足。

肖戰則在受訪時坦言最怕演哭戲，擔心觀眾看來「每次都哭得一樣」，於是他向導演提出在拍哭戲時加入「乾嘔」設計，傳達悲傷情緒。

「藏海傳」權謀情節堪比胡歌主演的「琅琊榜」，肖戰演技大躍進，但觀眾仍發現2大吐槽點，首集平津侯(黃覺飾)想從鍾漢良口中挖出信物下落，卻任憑屬下將鍾漢良一家殺到一個不剩，網友吐槽：「都殺光了，反派靠什麼威脅鍾漢良？」

肖戰到平津侯身邊臥底當幕僚，沒想到卻被平津侯之子莊之行(周奇飾)戳穿：「你要來殺我爹吧，你要報滅門之仇。」僅憑兒時見過一面，就將「藏海」底細摸透，讓網友看了傻眼：「小時候整容，長大變回？」雖說此情節為鋪陳2人站同陣線，但還是讓網友吐槽滿點。

肖戰 間諜 胡歌

上一則

實境節目「鴨子王朝」製作人 羅伯森79歲去世

下一則

周渝民「與惡2」扮心碎未亡人 滿意演出笑著睡

延伸閱讀

肖戰《藏海傳》10大現實金句...別因感情相信他人 那樣只會讓自己失望

肖戰《藏海傳》10大現實金句...別因感情相信他人 那樣只會讓自己失望
肖戰「藏海傳」密謀復仇流量破3億 網發現2處狂吐槽

肖戰「藏海傳」密謀復仇流量破3億 網發現2處狂吐槽
陳妍希新老公是香港不老男神…曝肖戰私訊內容曝光

陳妍希新老公是香港不老男神…曝肖戰私訊內容曝光
肖戰魅力難擋…「藏海傳」復仇飆演技 開播收視登頂

肖戰魅力難擋…「藏海傳」復仇飆演技 開播收視登頂

熱門新聞

劉嘉玲與老師同學餐敘。（取材自小紅書）

劉嘉玲素顏回鄉慶「60」同學會 合照網看傻：這狀態絕了

2025-05-24 02:10
劉嘉玲(後排中)和師長、同學大合照。(取材自微博)

劉嘉玲回蘇州迎60歲生日 曬大合照…網友「有一驚人發現」

2025-05-21 08:00
陳妍希演出古裝大戲「藏海傳」。圖／Disney+提供

陳妍希新老公是香港不老男神…曝肖戰私訊內容曝光

2025-05-19 10:07
宋祖兒在「寶蓮燈前傳」中飾演哪吒。(取材自微博)

曾是王母娘娘和小哪吒… 劉曉慶、宋祖兒16年後「折腰」重逢

2025-05-19 21:30
「藏海傳」女主角由張婧儀擔綱。(取材自微博)

肖戰果然魅力難擋…「藏海傳」開播收視登頂 觀眾評價竟都一樣

2025-05-18 21:39
劉宇寧、宋祖兒主演的古裝權謀陸劇「折腰」熱度極高。(取材自微博)

「折腰」原著激情尺度大？ 劉宇寧調侃：照原著拍大家都得進去…

2025-05-18 08:00

超人氣

更多 >
新聞周刊：佛州若取消房產稅將顛覆房屋市場

新聞周刊：佛州若取消房產稅將顛覆房屋市場
應付高關稅？美企「1妙招」合法降低關稅 恐打擊川普盤算

應付高關稅？美企「1妙招」合法降低關稅 恐打擊川普盤算
華人無意間失禮？「美國人眼中不禮貌」6種日常行為

華人無意間失禮？「美國人眼中不禮貌」6種日常行為
港女來美20年面臨驅逐 所住小鎮95%挺川仍喊「讓她回家」

港女來美20年面臨驅逐 所住小鎮95%挺川仍喊「讓她回家」
近期非公民紐約客在機場頻遭盤查、檢查手機 律師這樣建議

近期非公民紐約客在機場頻遭盤查、檢查手機 律師這樣建議