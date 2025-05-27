楊紫再入圍白玉蘭視后 古偶劇含金量再受質疑

楊紫成為90後首位連續兩屆提名白玉蘭視后的演員。(取材自微博)

第30屆上海電視節白玉蘭獎入圍名單近日揭曉，最受關注的演員獎項部分，靳東、王寶強、王驍、于和偉、張若昀將爭奪最佳男主角；最佳女主角獎話題最高的是，楊紫 憑藉「國色芳華 」再度入圍，成為90後首位連續兩屆提名白玉蘭視后的演員，不過，有不少網友質疑古偶劇「含金量不足」。

最佳女主角獎其他入圍者包括劉亦菲、馬伊琍 、宋佳、閻妮，其中憑藉「山花爛漫時」中「張桂梅」一角提名的宋佳、以「小巷人家」中「黃玲」一角提名的閻妮，和在「我的阿勒泰」中有精采演出的馬伊琍，被網友看好得獎機率大。

五名視后候選人中，楊紫是唯一的90花，也是年紀最輕的一個。去年，她憑藉「長相思第一季」提名白玉蘭獎時，一度被質疑和劉琳、任素汐、閻妮等人相比，演技「厚重感不足」。今年再度以古偶劇「國色芳華」入圍，質疑聲量依然不小。

有網友從入圍電視劇的評分來看，「山花爛漫時」有9.6分、「我的阿勒泰」8.9分，「小巷人家」也有8.4分，而「國色芳華」只有7.8分，相對是較低的。

不過，也有網友力挺楊紫在「國色芳華」的表現，稱「何惟芳讓人忘記她是楊紫」，尤其在劇中透過細膩的微表情管理和情感爆發戲分，被觀眾評為「教科書級演技」。