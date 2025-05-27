「折腰」片場當修行道場 劉宇寧不看手機、不拿劇本

宋祖兒(右)透露劉宇寧在片場「不看手機、不拿劇本」。(取材自微博)

古裝劇「折腰」自開播後熱度一路攀升，其中，飾演男主角「魏劭」的劉宇寧 盡管首播當日遭遇「古偶醜男」群嘲，但劇情、角色與演出表現卻強勢翻轉聲量。歌手出身的劉宇寧戲齡大約只有6年，卻在短短時間內躍升一線男星，和他自身的努力息息相關。近日，同劇演員宋祖兒曝他在片場「不看手機、不拿劇本」，引起網友熱議，登上熱搜。

宋祖兒近日在受訪時透露，片場的劉宇寧，不但不玩手機、不拿劇本，還會主動幫其他演員搭戲，他彷彿與外界喧囂隔絕，全身心扎進角色「魏劭」中。據了解，宋祖兒不是第一個如此誇讚劉宇寧的演員。

劉宇寧習慣在拍攝前完成所有台詞背誦，據悉，在「折腰」拍攝期間，他白天完成高強度武戲拍攝，晚上直播3小時後仍繼續背詞到凌晨，日均睡眠不足4小時。這種準備方式讓他在片場不必依賴劇本，能夠更專注於情感表達和角色互動。

他的這股「瘋勁」也被合作演員形容為「把劇組當修行道場」，敬業態度也間接打臉時下不背台詞的小鮮肉。

他曾在直播中說過，「我愛我演過的每一個角色，而且我很感謝遇到的每一個角色。尤其是我演完之後，感受過他的一生我就會更加愛這個角色」。