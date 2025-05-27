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劉亦菲法時尚周耍帥 「工裝風」讓比例縮水

娛樂新聞組／綜合報導
黑長直髮造型加上工裝風穿搭，讓劉亦菲展現了不同的美。(取材自微博)
黑長直髮造型加上工裝風穿搭，讓劉亦菲展現了不同的美。(取材自微博)

大陸女星劉亦菲因外表清新脫俗、氣質冷豔，被封為「神仙姐姐」。近日，她現身法國參加時尚品牌活動，一向仙氣飄飄的她，這次以一襲工裝風寬鬆外套搭小短裙、露趾中長靴，罕見展現「帥女孩」風格，讓不少粉絲眼睛一亮。但也有眼尖網友指出，這個無曲線的造型，讓劉亦菲秒變「五頭身小矮人」。

劉亦菲近日活動滿滿，先是到義大利參加頂級精品舉辦的「POLYCHROMA」高級珠寶展晚宴，當日她穿著香檳色鑲鑽高級訂製禮服亮相，解放超深事業線，辣翻全場。沒隔幾天，她又馬不停蹄飛往法國現身LV 2026早春度假女裝系列大秀。

一向以仙女造型出席活動的劉亦菲，這次罕見以酷帥造型亮相，讓人第一時間難以認出來。不過，粉絲看了美圖合集後，紛紛大讚劉亦菲的美貌真的是無敵，無論什麼造型都能輕鬆拿捏。這次的黑長直髮加上工裝風穿搭，展現了完全不一樣的面貌。

其實，劉亦菲一直以來常常因為「忽胖忽瘦」的身形而備受討論，每每出席活動時生圖都會被拿出來放大檢視，這次的生圖也被一些眼尖的網友挑毛病，指在零濾鏡修圖的外媒鏡頭下，無曲線、腰線的造型，令劉亦菲縮水成「五頭身小矮人」，就算穿上高跟鞋也救不了。

劉亦菲 義大利

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