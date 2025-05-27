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陳妍希飆出軌夫 2分鐘大爆發被讚教科書演技

娛樂新聞組／綜合報導
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陳妍希在「親愛的仇敵」中的演技獲關注。(取材自微博)
陳妍希在「親愛的仇敵」中的演技獲關注。(取材自微博)

演員陳妍希陳曉離婚後積極投入劇戲事業，她近來的兩部劇集「藏海傳」及「親愛的仇敵」均大受歡迎．尤其一場在「親愛的仇敵」劇中與丈夫談判的劇情，2分鐘爆發戲感染力相當強勁，陳妍希演技大爆發令網民讚不絕口。

香港01報導，劇中陳妍希飾演一位豪門人妻陳凱西，面對丈夫的不忠，她長期忍讓壓抑自己，但當丈夫出軌自己閨密及受到情感背叛的雙重打擊下，她終於忍無可忍大爆發，當面質問丈夫與他作出談判。

在這一場戲中，陳妍希一開始先冷靜壓抑著情緒，待丈夫開口解釋求原諒後，她就終於大爆發，在房間裡大聲叫喊展現最崩潰一面，及後強忍著淚水的她，帶著哭腔講台詞，眼淚在眼眶裡打轉，一臉痛苦地講出自己忍讓多年的感受，而且她還帶點顫抖的聲音，使戲劇張力更強，最終陳妍希崩潰痛哭流淚。

陳妍希2分鐘的爆發戲，其情緒層層遞進，拿捏恰到好處，代入感非常強，令不少網民激讚演技大有進步，甚至直指這段戲根本是教科書級別，大家紛紛留言表示：「每個細節都到位」、「每個呼吸節奏都恰到好處」、「可以當教科書」等，大讚這段是封神演技，哭戲和台詞都近乎完美。

陳妍希 香港 陳曉

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