趙麗穎爆粗口回應戀情 留言消失了誰刪的？

趙麗穎日前在社群平台爆粗口，相關留言已經刪除。（取材自微博）

大陸知名女星趙麗穎 ，日前疑似在社交平台上爆粗口回應戀情，引起全網議論。沒想到短短幾天後，三條微博 發言全都「消失」了，有網友認為趙麗穎意識到用語不當，主動刪除，但也有網友指出，平台顯示趙麗穎本人並沒有上線，因此懷疑是被平台處罰了嗎？

趙麗穎日前針對與導演趙德胤的緋聞及平台熱搜爭議，連發了三條微博回應，包括爆粗口「算你妹」等措辭，並藉機宣傳新劇「在人間」。對於趙麗穎此舉，引起不少網友反彈，質疑她身為一名公眾人物，怎可帶著私人情緒在公眾平台上用「妹」罵人；但也有粉絲讚「趙小刀」真性情。

不過，事發沒幾天，有網友發現趙麗穎的三條爭議內容全部不見了，有網友認為她應該是意識到用語不當，再加上央視新聞曾發文「請學會表達情緒，而不是情緒化地表達」，疑似「內涵」趙麗穎，促使她主動刪除以避免進一步爭議。

不過，另有網友曬出時間線，力證趙麗穎這段時間根本沒有上線過，懷疑不是本人操作，而是平台介入「處罰」。另外，也有人猜測，可能是趙麗穎聯合平台私下刪文，因為「炒作新劇的目的已經達到了」。

對於暗自刪文的做法，不少網友並不買帳，認為光刪文根本不夠，呼籲應該直接「禁言封號」。相關訊息引起熱議。