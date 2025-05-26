我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國軍事雜誌：犯台最佳時機是「颱風前上班日下午」、可不戰而勝

美籍台灣中青年 三理由紛紛選擇海歸

單依純模仿天后唱腔二連霸 遭酸「低配版王菲」

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
單依純翻唱王菲經典作品「天空」，引爆話題。(取材自微博)
單依純翻唱王菲經典作品「天空」，引爆話題。(取材自微博)

大陸人氣音樂綜藝「歌手2025」最新一期節目中，台灣資深歌手林志炫意外遭到淘汰，一度引起話題。而連霸冠軍的新生代女歌手單依純翻唱王菲經典作品「天空」，空靈嗓音獲得極高關注，但也有不少觀眾吐槽她刻意模仿王菲唱腔，但遠不如原唱，頂多是「低配版王菲」。

「歌手2025」節目標榜全程直播、不修音、全開麥競唱，首發8位歌手包括陳楚生、GAI周延、白舉綱、單依純，以及美國女歌手Mickey Guyton（米奇蓋頓）、Grace Kinstler（葛莉絲金斯勒），還有日本歌手BENI（安良城紅）。

連續兩期獲得競演第一名的單依純，在最新一期比賽中選了天后王菲經典歌曲「天空」。單依純的翻唱不僅保留了原曲的空靈感，更在細節上展現了自己的獨特風格，獲得不少網友讚賞。

但另一方面，有觀眾批評單依純不該刻意模仿王菲唱腔，這樣不僅沒有新意，更會限制住自己的發展空間。

其實，單依純不是第一次爆出模仿王菲的爭議了，她在「聲生不息」第十期中，就曾唱過王菲的經典歌曲「給自己的情書」，當時被質疑「過於依賴模仿這個華語樂壇天后獨特的音色，未能真正拿捏其真諦」。

不過，單依純的空靈嗓音還是感動了不少網友，並獲得「00後自己的王菲」的封號。對此，單依純在微博發文：「

我喜歡菲姐的這首歌，在演唱會上也唱過很多次，一直期待有機會能把這首歌帶給更多人。我想唱我喜歡的歌，我想保留和傳達我自己的表達，這也是我來歌手的原因。很開心大家喜歡我的這一版『天空』，我也相信這次的成績離不開這首歌本身的美好。」謙虛態度贏得不少好評。

王菲 微博 日本

上一則

周華健現身台大畢典 曝獲傑出理學院院友獎

下一則

李翊君隔40年拿到世新碩士 獲傑出表現獎

延伸閱讀

模仿天后唱腔？ 單依純「歌手2025」雖二連霸 被吐槽「低配版王菲」

模仿天后唱腔？ 單依純「歌手2025」雖二連霸 被吐槽「低配版王菲」
野生鋒菲又出沒 520甜蜜遊日低調撒糖

野生鋒菲又出沒 520甜蜜遊日低調撒糖
鋒菲又在機場被捕捉到… 520同遊日本 低調卻大撒糖

鋒菲又在機場被捕捉到… 520同遊日本 低調卻大撒糖
歷經4次兔唇手術 李嫣術後露面變漂亮寶貝

歷經4次兔唇手術 李嫣術後露面變漂亮寶貝

熱門新聞

劉宇寧、宋祖兒主演的古裝權謀陸劇「折腰」熱度極高。(取材自微博)

「折腰」原著激情尺度大？ 劉宇寧調侃：照原著拍大家都得進去…

2025-05-18 08:00
劉嘉玲(後排中)和師長、同學大合照。(取材自微博)

劉嘉玲回蘇州迎60歲生日 曬大合照…網友「有一驚人發現」

2025-05-21 08:00
陳妍希演出古裝大戲「藏海傳」。圖／Disney+提供

陳妍希新老公是香港不老男神…曝肖戰私訊內容曝光

2025-05-19 10:07
「藏海傳」女主角由張婧儀擔綱。(取材自微博)

肖戰果然魅力難擋…「藏海傳」開播收視登頂 觀眾評價竟都一樣

2025-05-18 21:39
劉嘉玲與老師同學餐敘。（取材自小紅書）

劉嘉玲素顏回鄉慶「60」同學會 合照網看傻：這狀態絕了

2025-05-24 02:10
孫儷在「蠻好的人生」飾演事業女強人「胡曼黎」。圖／愛爾達電視提供

孫儷拍戲戴結婚耳環 男星吐不願和她拍吻戲驚人內幕

2025-05-18 10:40

超人氣

更多 >
被拷問「拍吻戲啥感覺？」 「親嘴天才」張凌赫「幾句話」化解尷尬

被拷問「拍吻戲啥感覺？」 「親嘴天才」張凌赫「幾句話」化解尷尬
好市多奶油生菜「買一盒吃一年」 他邊種邊吃：都市農夫福音

好市多奶油生菜「買一盒吃一年」 他邊種邊吃：都市農夫福音
中國國安部：學者不研究、遊客不觀光、戀人不走心 可能都是間諜

中國國安部：學者不研究、遊客不觀光、戀人不走心 可能都是間諜
復旦學者：因為小紅書 統一後治理台灣會比香港容易

復旦學者：因為小紅書 統一後治理台灣會比香港容易
空服員爆料：登機時向乘客打招呼 並不是因為禮貌

空服員爆料：登機時向乘客打招呼 並不是因為禮貌