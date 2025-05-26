王浩信、吳卓羲跳網紅舞動作擦邊 網感慨：錢難賺

王浩信(左)與吳卓羲鬥舞。(取材自小紅書)

最近無線的一班愛將包括視帝黎耀祥、視帝郭晉安、視帝陳豪、歐陽震華、吳卓羲、羅子溢、林曉峰、視后楊茜堯、視后胡定欣、高海寧以及滕麗名等，齊齊獲邀為內地全新綜藝節目「藝員新訓2025」擔任嘉賓做導師。他們在節目中又考驗學員演技，他們自己也有挑戰多樣演藝技能，於節目中又唱又演。最近視帝王浩信又參加了內地綜藝節目「今晚好犀利」、表現出不一樣的自己。

香港 01報導，有網民於社交網分享了王浩信與吳卓羲於該節目中，化身抖音 網紅大跳網紅舞，模式跟足現時最流行的抖音男團團播。兩人分別都有一段個人舞，他們站C位與其他男網紅一起跳，還加手插了換衫的變裝特效。王浩信跳的是「萬物生」，還露出部分胸肌；吳卓羲則是跳「星奇搖」。

據報導，除了個人舞，王浩信與吳卓羲還鬥舞PK，在5分多鐘的時間內比拚了多首抖音男團舞蹈。然而，網民幾乎一面倒吐槽今次的節目內容，認為他倆貴為一線小生甚至視帝，實在沒需要去模仿網紅男團跳這類擦邊舞，直指王浩信與吳卓羲跳這些舞又自摸又頂胯又扭胯，感覺很low，與他們的明星身分不符。有網民就慨嘆：「錢難賺」。