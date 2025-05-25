陳志朋拒談「小虎隊」沾光 驚爆火紋身：臉燒黑留巨疤

陳志朋是「小虎隊」出身，卻很少提及此事。（取材自陳志朋微博）

現年53歲的陳志朋 ，1988年以台灣首支男子偶像團體「小虎隊」出道，與蘇有朋 、吳奇隆 組成三人組合，紅遍兩岸三地。代表作「紅蜻蜓」、「新年快樂」、「蝴蝶飛呀」、「青蘋果樂園」至今都還是經典流行曲。他也因為帥氣外型及精湛舞技，外型又酷似張國榮，被封為「小帥虎」，在90年代紅極一時。不過，小虎隊於1995年解散後，三人各自發展，走上不同道路。

近年陳志朋將事業重心轉向大陸，日前參加中國綜藝節目「無限超越班3」時，在自我介紹階段卻完全沒有提及「小虎隊」的輝煌過往，令導師爾冬陞感到好奇。被問到原因時，他無奈地表示，並非刻意隱瞞，而是個性使然：「其實不是不想提，是我真的覺得現在在做我自己的事情，我不想讓別人再拉進來。」坦言不想再被認為是「沾光」過去的名聲。

曾志偉則鼓勵他釋懷：「你敢面對、不怕提，事情才真的過去。」言下之意希望他正視自己的歷史，而非逃避。相比之下，小虎隊的其他兩位成員蘇有朋與吳奇隆，如今在演藝圈仍有相當亮眼的表現。相形之下，陳志朋的演藝事業發展顯得較為平淡。

此外，陳志朋也談到自己曾在2001年拍攝電視劇「古惑少年洪文定」時發生意外，因拍攝跳火堆的戲碼不幸燒傷。他回憶：「導演問我要不要用替身，我說沒事吧，就自己跳了。結果正式開拍時，跳過去後我什麼都看不見，導演衝過來抱我，說我全身和臉上的毛都沒了，頭套也燒了，臉開始變黑。」他坦言此後一直帶著傷疤工作，也不太敢照鏡子看自己的臉，語氣中透露一絲心酸。