「反派專業戶」何泓姍口水過敏 為「折腰」破例親下去了…

何泓姍難得沒演反派，在「折腰」中變身「大喬」。（取材自微博）

由宋祖兒、劉宇寧 主演的電視劇「折腰」開播後熱度衝高，播放量火速突破4億，除了男女主角「蠻蠻一劭」CP備受關注，不少配角也受到關注，其中，飾演「大喬」的何泓姍，雖然一向是「反派專業戶」，但這次卻飾演女主角的善良姊姊，劇中更罕見有甜蜜親吻戲，對有著「口水過敏」的她可說是一大挑戰。

何泓姍曾在「錦心似玉」中飾演鍾漢良的惡毒小妾，讓人印象深刻，在前不久的「雁回時」中，也曾扮演陳都靈的壞心二姐，堪稱「反派專業戶」。但在「折腰」中，何泓姍飾演善良的「大喬」，與「小喬」宋祖兒姐妹情深，她在劇中愛上馬奴「比彘」，兩人並有甜蜜親吻戲。

但其實，何泓姍曾透露，自己會口水過敏，只要接觸到一點唾液，皮膚就會出現紅疹反應，所以她拍戲一直以來都盡量避免吻戲，甚至為此常常選擇一些反派角色。

看了「大喬」和「比彘」的吻戲，不少網友笑稱「沒想到有生之年能看到何泓姍拍吻戲」。