我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

教育／她大二懷孕 博士畢典上3娃為母親感到驕傲

復旦學者：因為小紅書 統一後治理台灣會比香港容易

「反派專業戶」何泓姍口水過敏 為「折腰」破例親下去了…

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
何泓姍難得沒演反派，在「折腰」中變身「大喬」。（取材自微博）
何泓姍難得沒演反派，在「折腰」中變身「大喬」。（取材自微博）

由宋祖兒、劉宇寧主演的電視劇「折腰」開播後熱度衝高，播放量火速突破4億，除了男女主角「蠻蠻一劭」CP備受關注，不少配角也受到關注，其中，飾演「大喬」的何泓姍，雖然一向是「反派專業戶」，但這次卻飾演女主角的善良姊姊，劇中更罕見有甜蜜親吻戲，對有著「口水過敏」的她可說是一大挑戰。

何泓姍曾在「錦心似玉」中飾演鍾漢良的惡毒小妾，讓人印象深刻，在前不久的「雁回時」中，也曾扮演陳都靈的壞心二姐，堪稱「反派專業戶」。但在「折腰」中，何泓姍飾演善良的「大喬」，與「小喬」宋祖兒姐妹情深，她在劇中愛上馬奴「比彘」，兩人並有甜蜜親吻戲。

但其實，何泓姍曾透露，自己會口水過敏，只要接觸到一點唾液，皮膚就會出現紅疹反應，所以她拍戲一直以來都盡量避免吻戲，甚至為此常常選擇一些反派角色。

看了「大喬」和「比彘」的吻戲，不少網友笑稱「沒想到有生之年能看到何泓姍拍吻戲」。

此外，「折腰」豆瓣評分近日出爐，滿分10分只拿下6.4分，不少網友質疑「偏低了」、「不合理的評分」、「這麼好的劇，值得更高分」，還有人直指，騰訊187.7萬人評分，開分9.5分，豆瓣5.7萬人評分，開分6.4分，「豆瓣的都是黑粉吧」、「豆瓣評分的人都有看劇嗎？」相關話題一度登上熱搜。

何泓姍飾演的「大喬」吻上「比彘」。（取材自微博）
何泓姍飾演的「大喬」吻上「比彘」。（取材自微博）

劉宇寧

上一則

潔西卡艾芭離婚5個月 爆倫敦公園激吻神祕男

下一則

坎城影展23歲法國新星封后 49歲舒淇超凍齡連韓網也讚

延伸閱讀

「反派專業戶」何泓姍「口水過敏」拍不了吻戲 為「折腰」豁出去了…

「反派專業戶」何泓姍「口水過敏」拍不了吻戲 為「折腰」豁出去了…
王嘉廉社區醫療中心提供當日看診服務 過敏季就醫更即時便利

王嘉廉社區醫療中心提供當日看診服務 過敏季就醫更即時便利
陳惠萍皮膚專科 專精季節性過敏／濕疹和蕁麻疹

陳惠萍皮膚專科 專精季節性過敏／濕疹和蕁麻疹
劉曉慶再會小哪吒 時隔16年「折腰」二搭宋祖兒

劉曉慶再會小哪吒 時隔16年「折腰」二搭宋祖兒

熱門新聞

劉宇寧、宋祖兒主演的古裝權謀陸劇「折腰」熱度極高。(取材自微博)

「折腰」原著激情尺度大？ 劉宇寧調侃：照原著拍大家都得進去…

2025-05-18 08:00
劉嘉玲(後排中)和師長、同學大合照。(取材自微博)

劉嘉玲回蘇州迎60歲生日 曬大合照…網友「有一驚人發現」

2025-05-21 08:00
陳妍希演出古裝大戲「藏海傳」。圖／Disney+提供

陳妍希新老公是香港不老男神…曝肖戰私訊內容曝光

2025-05-19 10:07
「藏海傳」女主角由張婧儀擔綱。(取材自微博)

肖戰果然魅力難擋…「藏海傳」開播收視登頂 觀眾評價竟都一樣

2025-05-18 21:39
孫儷在「蠻好的人生」飾演事業女強人「胡曼黎」。圖／愛爾達電視提供

孫儷拍戲戴結婚耳環 男星吐不願和她拍吻戲驚人內幕

2025-05-18 10:40
宋祖兒在「寶蓮燈前傳」中飾演哪吒。(取材自微博)

曾是王母娘娘和小哪吒… 劉曉慶、宋祖兒16年後「折腰」重逢

2025-05-19 21:30

超人氣

更多 >
與川普兄弟情變調關鍵 巴農爆料：馬斯克想碰這件事

與川普兄弟情變調關鍵 巴農爆料：馬斯克想碰這件事
七旬母改嫁後想回家養老 獨子要求收租 調解員這句話破防

七旬母改嫁後想回家養老 獨子要求收租 調解員這句話破防
原來燕麥片都吃錯了？別放到過期 這樣煮變營養牛肉粥

原來燕麥片都吃錯了？別放到過期 這樣煮變營養牛肉粥
阿里巴巴蔡崇信暗批美國 籲亞企去這兩地做生意

阿里巴巴蔡崇信暗批美國 籲亞企去這兩地做生意
哈佛協助國際生轉學中 這些學校可能搶著收

哈佛協助國際生轉學中 這些學校可能搶著收