「反派專業戶」何泓姍口水過敏 為「折腰」破例親下去了…
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由宋祖兒、劉宇寧主演的電視劇「折腰」開播後熱度衝高，播放量火速突破4億，除了男女主角「蠻蠻一劭」CP備受關注，不少配角也受到關注，其中，飾演「大喬」的何泓姍，雖然一向是「反派專業戶」，但這次卻飾演女主角的善良姊姊，劇中更罕見有甜蜜親吻戲，對有著「口水過敏」的她可說是一大挑戰。
何泓姍曾在「錦心似玉」中飾演鍾漢良的惡毒小妾，讓人印象深刻，在前不久的「雁回時」中，也曾扮演陳都靈的壞心二姐，堪稱「反派專業戶」。但在「折腰」中，何泓姍飾演善良的「大喬」，與「小喬」宋祖兒姐妹情深，她在劇中愛上馬奴「比彘」，兩人並有甜蜜親吻戲。
但其實，何泓姍曾透露，自己會口水過敏，只要接觸到一點唾液，皮膚就會出現紅疹反應，所以她拍戲一直以來都盡量避免吻戲，甚至為此常常選擇一些反派角色。
看了「大喬」和「比彘」的吻戲，不少網友笑稱「沒想到有生之年能看到何泓姍拍吻戲」。
此外，「折腰」豆瓣評分近日出爐，滿分10分只拿下6.4分，不少網友質疑「偏低了」、「不合理的評分」、「這麼好的劇，值得更高分」，還有人直指，騰訊187.7萬人評分，開分9.5分，豆瓣5.7萬人評分，開分6.4分，「豆瓣的都是黑粉吧」、「豆瓣評分的人都有看劇嗎？」相關話題一度登上熱搜。
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