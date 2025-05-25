梅婷「後半生」扮搞笑主婦 憂首次演喜劇不被觀眾接受

梅婷首次挑戰自帶搞笑天賦的家庭主婦。(取材自微博)

電視劇「我的後半生」前段時間播出時引爆不小話題，演員梅婷在此劇顛覆性挑戰自帶搞笑天賦的家庭主婦。對此，梅婷接受媒體採訪時表示，「演喜劇還得挑戰觀眾的接受度，這對我來說是最難的。」

新快報報導，與過往都市劇中的家庭主婦形象不同，「我的後半生」中的劉麗娜是一個非常活潑開朗，甚至帶點喜劇色彩的女性。用梅婷的話來說，劉麗娜是一個「花旦」式的女生。劇中，不管是與公公沈卓然、丈夫沈青的相處，還是與母親孫寶琴的「相愛相殺」，劉麗娜都自帶搞笑天賦，堪稱全劇的「喜劇擔當」。

「其實剛開拍的時候，全劇組，包括對手演員都在看，我會如何塑造這樣一個喜劇角色。」梅婷表示，這是她第一次出演輕喜劇，與傳統都市劇相比，輕喜劇的表演方式、語言節奏都有著很大的不同。加上在「父母愛情」、「六姊妹」等經典作品中的表現，觀眾或多或少都會對梅婷有一些固有印象，「所以演喜劇還得挑戰觀眾的接受度，這對我來說是最難的。」

據報導，梅婷表示，自己演劉麗娜的時候，代入感還是挺強的，「我覺得我就是她。雖然我的生活跟她的完全不一樣，但是她所經歷的一切我都非常能共情。」同時，作為劉麗娜的同齡人，梅婷坦言，也從這個角色身上收穫到了許多生活的智慧。

過去，聚焦老年人群體的電視劇大多是探討如何讓老人老有所依、老有所為，鮮少正面觸及婚戀議題。而「我的後半生」則以退休 教授沈卓然的晚年情感波折為主線，直面老年人作為獨立個體的精神需求。在梅婷看來，這一創作理念的變化，具有極強的社會價值。

「這個主題是之前從未在公眾視野裡出現過的。我們可能習慣了看年輕人談戀愛的戲，這次突然把一個老年人的戀愛戲搬上螢屏，大家接受起來可能確實需要一個過程。」梅婷表示：「但這恰恰就是這部劇對整個社會的貢獻。因為人不管在哪個年齡段，都是有情感需求的。希望這部劇播之後，大家能慢慢接受，能正視老年人的精神需求。」

此外，採訪中梅婷表示，和張國立、許娣、楊童舒、嚴曉頻、丁嘉麗、鄔君梅等前輩演員的合作非常愉快，從他們身上依然能夠感受到年輕人的朝氣與活力。「我們經常一起聚餐，一桌子全是前輩，我和大為坐那兒就是小輩。通常一頓飯下來，他們聊得特別歡，我們聽得津津有味，但是就是插不上嘴。」