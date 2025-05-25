鄧紫棋巡演票房超瑪丹娜 全球第4名…葛萊美：華語重要推手

鄧紫棋演唱會票房登上全球女歌手第四名。(取材自微博)

「鐵肺歌后」、香港歌手鄧紫棋 的「I AM GLORIA世界巡迴演唱會」，在2024年走遍中國31個城市，舉辦75場演出，狂吸25億元。近日有消息傳出，她將在啟德體育園主場館連開10場演唱會；美國葛萊美 獎官方網站最近發布貼文，鄧紫棋的巡演票房位居全球女歌手歷來票房第4名。

鄧紫棋是實境秀節目「我是歌手」一手捧紅，在中國深受新生代歌迷喜愛，她也常現身在中國音樂綜藝。她的巡迴演唱會自2023年12月開跑，從中國各地出發，隨後至巴黎、倫敦、新加坡、吉隆坡、雪梨、洛杉磯、多倫多等，巡演計畫將舉辦超過130場，第五階段則預計回到中國內地、香港進行安可演出。

在葛萊美的文章「12位藝人助華語流行音樂成為下個全球流派」中，鄧紫棋、周杰倫、肖戰等華語界代表人物一同入列，將鄧紫棋列為華語音樂打入世界舞台的重要推手之一，文中特別提到她的代表作「光年之外」至今仍是YouTube上觀看次數最多的華人 音樂影片。

根據葛萊美官方數據，全球女歌手巡演票房前三名全是美國歌后，包括泰勒絲(Taylor Swift)的「The Eras Tour」以20.7億美元高居榜首，第二名是P!nk的「Summer Carnival Tour」，票房為5.84億美元，第三名則是碧昂絲(Beyoncé)的「Renaissance World Tour」的5.79億美元。鄧紫棋以4.24億美元，超車瑪丹娜(Madonna)2008至2009年的「Sticky & Sweet Tour」的4.07億美元，以及南韓女團BLACKPINK 2022至2023年「Born Pink Tour」的3.31億美元，成為了唯一進入前5名的華人歌手。