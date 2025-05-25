妻子朱媛媛辛癌逝 辛柏青上月路演「強忍淚水」畫面流出…

辛柏青參加路演活動時，「難過情緒都在眼底」。(取材自微博)

有「國民媳婦」稱號的大陸知名演員朱媛媛日前驚傳過世，其演員丈夫辛柏青發訃聞通告外界，並指出朱媛媛與病魔對抗近五年。近日，有網友PO出辛柏青在4月間出席「大風殺」電影路演及北京國際影展開幕式等活動時，他雖全程配合卻難掩憔悴，多次低頭掩飾泛紅的眼眶。相關話題登上熱搜。

辛柏青稱妻子生病期間，「沒有悲觀消沉，依然把對生活熱愛，用歡笑和溫暖傳給身邊每個人」，而5月26日正是辛柏青和朱媛媛結婚19周年紀念日，離她19日過世日期，僅相隔了9天。

據公開資料顯示，兩人在中央戲劇學院相識相戀，畢業後一同進入中國國家話劇院工作。2006年5月26日，兩人登記結婚，直到8年後才在澳洲 補辦了婚禮。

他們是令人稱羨的模範夫妻，辛柏青曾在受訪時提到，上大學時對朱媛媛一見鍾情，正是被朱媛媛陽光開朗的性格打動，「她能把我從憂鬱的情緒當中帶出來，讓我不那麼封閉或悲觀。所以我覺得我特別幸運能夠遇到她，要不然我沒準得抑鬱症了」。

朱媛媛離世後，有網友找到辛柏青在4月間出席「大風殺」電影路演及北京國際影展開幕式等活動時的畫面，只見他被觀眾問到妻子近況時，停頓了兩秒才回應「她在工作呢」，期間被發現眼眶通紅、語氣克制。劇組訪談時，身為主演的他還被擠到了最邊上，有網友推測應該與妻子病況有關。

不少網友心疼表示，「現在終於知道為什麼了」、「難過情緒都在眼底」、「這才是真正的愛情，希望人間沒病痛」，並紛紛喊話辛柏青節哀。