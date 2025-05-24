「毛筆寫4字」千萬人民幣入袋 蒼井空事隔12年證實了

前AV女優蒼井空在中國擁有高人氣。(取材自微博)

前日本 AV天后蒼井空，即便已經卸下女優身分，在大陸仍擁有極高人氣，吸金力強勁、活動邀約接不停。有次，蒼井空僅亮相不到10分鐘，只用毛筆寫了4個字，就賺進1000萬元（人民幣，下同，約139萬美元），對此，她回應：「我只是個領薪水的。」

現年44歲的蒼井空，近日受邀登上日本東京電視台深夜節目時，聊到過去在大陸發展的過程。她說，起初只是把自己的心情日常，用翻譯軟體轉成中文並貼到社群上，沒想到在大陸一夕暴紅。

蒼井空在中國擁有高人氣。（取材自光明網）

在中國，成人產業受到嚴格限制，由於蒼井空相當善用微博 ，至今擁有超過1900萬粉絲，被眾人尊稱為「蒼老師」。蒼井空曾分享自己寫書法，結果成為大陸廠商指定項目。2013年她到中國成都為某解酒產品代言，一襲改良款高領旗袍現身，現場揮毫書寫「酶好生活」4個大字贈與業者。當時中國媒體指出，此次蒼井空僅現身8分鐘隨即火速離開，不到10分鐘的時間，就狂撈堪稱天價的千萬人民幣代言費，贏過一線女星。

外界謠傳「2013年寫書法賺進1000萬人民幣」一事，蒼井空則回答確實有聽說，換算當時匯率 為1億5000萬日圓，她也說並不清楚這筆巨額酬勞是否到帳，直言：「我只是個領薪水的。」