我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普大裁白宮國安會、中國小組全被遣散​ 「目標摧毀深層政府」

蔓延中港台 新冠病毒變異株NB.1.8.1在美多州出現病例

華晨宇付封口費？她只填寫1萬元…反悔爆床照

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
女子爆料華晨宇的床照。（取材自微博)
女子爆料華晨宇的床照。（取材自微博)

出道逾10年的大陸人氣歌手華晨宇，被歌迷暱稱為「花花」，因獨特的嗓音受到大票粉絲喜愛，2021年他承認與女歌手張碧晨育有一女。最近有網紅爆料稱華晨宇找女子發生關係，該女子偷拍床照，華晨宇經紀人發現此事，提供女子空白支票自行填寫金額，女子只填寫1萬元（人民幣，下同，約1392美元），事後又心生不滿，開始爆料。華晨宇方面未回應。

綜合媒體報導，網紅胡賓果公布華晨宇和女子同款床照，指事情發生後，華晨宇經紀公司立即採取「封口」措施，並且向該女子提供空白支票要求其自行填寫金額。沒想到，該女子只填寫了1萬元，但事後不甘心，開始在網路上爆料與華晨宇發生關係。

華晨宇私生活一直被關注。（取材自微博）
華晨宇私生活一直被關注。（取材自微博）

據報導，事件發酵數小時後，華晨宇工作室仍未做出任何回應，華的粉絲質疑並指責胡賓果造謠生事，稱其情節如同網路小說橋段。依照娛樂圈危機公關的「黃金三小時」原則，華晨宇及工作室如此長時間的沉默不免讓人產生諸多聯想。

報導稱，華晨宇的私生活一直備受關注。先前他與張碧晨「未婚生子」事件就引發過熱議，張碧晨2021年證實女兒的爸爸是華晨宇時，坦言懷孕當下非常慌張，因為兩人沒有思考過結婚生子，況且女兒是等到兩人分手後才獨自生下，但覺得不想剝奪男方當爸爸的權利，才決定將實情說出來，最後她與華晨宇也協議在沒有婚姻的狀態下共同撫養女兒。

張碧晨和華晨宇育有一女。(本報資料照片)
張碧晨和華晨宇育有一女。(本報資料照片)

上一則

金卡戴珊6年實習畢業 將挑戰超難律師考試圓夢

延伸閱讀

嫌飛機餐不健康 網紅帶「烤全雞」上機引爭議

嫌飛機餐不健康 網紅帶「烤全雞」上機引爭議
人氣歌手被傳付封口費 女方填錯金額後悔大爆床照

人氣歌手被傳付封口費 女方填錯金額後悔大爆床照
25歲網紅砸36萬換得與川普共進晚餐 只吃到沃爾瑪牛排狂吐槽

25歲網紅砸36萬換得與川普共進晚餐 只吃到沃爾瑪牛排狂吐槽
二度傷害…墨西哥女網紅直播被殺 群情激憤變歧視謠言

二度傷害…墨西哥女網紅直播被殺 群情激憤變歧視謠言

熱門新聞

劉宇寧、宋祖兒主演的古裝權謀陸劇「折腰」熱度極高。(取材自微博)

「折腰」原著激情尺度大？ 劉宇寧調侃：照原著拍大家都得進去…

2025-05-18 08:00
劉嘉玲(後排中)和師長、同學大合照。(取材自微博)

劉嘉玲回蘇州迎60歲生日 曬大合照…網友「有一驚人發現」

2025-05-21 08:00
陳妍希演出古裝大戲「藏海傳」。圖／Disney+提供

陳妍希新老公是香港不老男神…曝肖戰私訊內容曝光

2025-05-19 10:07
「藏海傳」女主角由張婧儀擔綱。(取材自微博)

肖戰果然魅力難擋…「藏海傳」開播收視登頂 觀眾評價竟都一樣

2025-05-18 21:39
孫儷在「蠻好的人生」飾演事業女強人「胡曼黎」。圖／愛爾達電視提供

孫儷拍戲戴結婚耳環 男星吐不願和她拍吻戲驚人內幕

2025-05-18 10:40
宋祖兒在「寶蓮燈前傳」中飾演哪吒。(取材自微博)

曾是王母娘娘和小哪吒… 劉曉慶、宋祖兒16年後「折腰」重逢

2025-05-19 21:30

超人氣

更多 >
新婚妻被拒入境中國 賀建奎曬綠卡喊話：不放行 我就赴美

新婚妻被拒入境中國 賀建奎曬綠卡喊話：不放行 我就赴美
糧食券白卡使用者、電動車主 成「大又美法案」最大輸家

糧食券白卡使用者、電動車主 成「大又美法案」最大輸家
25歲網紅砸36萬換得與川普共進晚餐 只吃到沃爾瑪牛排狂吐槽

25歲網紅砸36萬換得與川普共進晚餐 只吃到沃爾瑪牛排狂吐槽
紐約長島華人夫婦從380萬豪宅離奇失蹤近2月 警方還在找

紐約長島華人夫婦從380萬豪宅離奇失蹤近2月 警方還在找
25%關稅讓蘋果返美生產？專家點出現實 稅率翻倍也沒用

25%關稅讓蘋果返美生產？專家點出現實 稅率翻倍也沒用