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陳奕迅滿血復活 相隔12年高雄巡演有彩蛋

記者林士傑／綜合報導
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陳奕迅相隔12年四度站上高雄巨蛋開唱。（圖／My Kan提供）
陳奕迅相隔12年四度站上高雄巨蛋開唱。（圖／My Kan提供）

港星陳奕迅（Eason）喜迎出道30周年，23日晚四度空降台灣高雄巨蛋舉辦六場「FEAR and DREAMS」世界巡演，合計7.2萬人朝聖。而他不只在台上全心投入，更悄悄安排新花招，讓港都民眾感受到天王的驚人魅力。

相隔12年的高雄巨蛋，陳奕迅日前因罹患新冠肺炎緊急喊卡，將16至18日三場演出延至29至31日，愧疚的他發文道歉，康復後生龍活虎提前抵台彩排，23日開工拜拜更難掩興奮，開心地向同仁發射愛心光波。

只是休養期間遭網友造謠病逝，他曬食物照稱「復活」闢謠，22日在台上自拍表示準備就緒，從生病休養到滿血回歸，意外呼應「FEAR」邁向「DREAMS」的心境。

他從開場後幾乎零對話，把情緒傾注於作品之中，「當這地球沒有花」唱出絕望孤寂、「時代巨輪」的漫天壓力則讓人喘不過氣，唱到「任我行」一曲象徵重新出發的勇氣，透過巨型投影、裝置藝術構築出橫跨夢境與現實的音樂劇場。

陳奕迅藉由歌曲串起歌迷的喜怒哀樂，不時以肢體語言表達對歌迷的謝意，「兄妹」的高音飆得漂亮、中氣十足；「閃」、「笑死朕」、「打得火熱」等13分鐘組曲勁歌熱舞，堅強實力引發全場歡聲雷動，還有最終的安可曲場場各有彩蛋，充滿變化的巧思讓觀眾各自留下獨特記憶。

這回六場成為陳奕迅在港都的新紀錄，也提前錄好高雄捷運到站提醒，在六場演出當天下午1點至晚上8點，抵達高雄巨蛋站的粉絲即能聽見他用台語「打給厚（大家好）」打招呼；美麗島站23日起播放限定的花夢光影秀，伴隨天王歌聲營造如夢似幻的沉浸式體驗，展至31日止。

陳奕迅在高雄捷運站限定加映「FEAR and DREAMS」花夢光影秀。（圖／M...
陳奕迅在高雄捷運站限定加映「FEAR and DREAMS」花夢光影秀。（圖／My Kan提供）

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