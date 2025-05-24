「狂野時代」坎城叫好 舒淇奪后大黑馬

舒淇（右起）、導演畢贛、易烊千璽一起赴坎城影展。(取材自微博)

第78屆坎城影展 即將閉幕，大陸導演畢贛新片「狂野時代」迎來首映，主演舒淇 、易烊千璽都盛裝赴會，舒淇一襲酒紅色絲絨群登上紅毯，搭配煙燻妝與招牌大紅唇，典雅華麗的氣質震撼全場。

「狂野時代」是此次坎城影展唯一入選主競賽單元的華語片，也是畢贛繼「路邊野餐」、「地球最後的夜晚」後的第三部劇情長片，劇情描述未來世界的人類已失去做夢的能力，但仍有一名男子沉迷在夢境幻覺，此時一名神祕女子潛入他的夢境與他相會。

「狂野時代」在坎城放映結束後，長達七分鐘的掌聲、尖叫不絕於耳，外媒形容該片是「獻給電影130年的情書」，電影分成六個章節，分別形塑人類的五種感官（視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺）以及心靈，時而令人困惑但卻引人入勝。

「狂野時代」無論是運用德國表現主義、黑色電影風格，還是一段溫馨的父女故事、一鏡到底的技術奇觀，又或是令人屏息的超凡結尾鏡頭，都展現出極致的藝術遠見。觀看電影彷彿經歷了一段迷幻的靈魂出竅之旅，「這是一部能夠激勵整個世代拿起攝影機，把夢想投射到銀幕上的作品」。

而依據目前主競賽片至今的整體評價，除了伊朗 導演賈法爾帕納西（Jafar Panahi）的新作「一次簡單的意外」呼聲持續領跑金棕櫚獎外，按照「狂野時代」的首波評價，舒淇與易烊千璽或許能成為最後角逐影帝、后的大黑馬。