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林志炫再戰「歌手」兩集遭淘汰 網：跟侮辱有什麼區別

娛樂新聞組／即時報導
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林志炫參加「歌手2025」，第二集就被淘汰。(取材自微博)
林志炫參加「歌手2025」，第二集就被淘汰。(取材自微博)

標榜全程直播、不修音、全開麥競唱的綜藝節目「歌手2025」，首集中，第三次站上「歌手」舞台的林志炫，以戲曲唱腔詮釋歌曲「悟空」，沒想到不受評審青睞，只拿了第七名，差點被淘汰，23日播出第二集，林志炫因連續兩場排名殿後，確定被淘汰。林志炫是《歌手》第一季的亞軍，重返舞台兩集就被淘汰，大陸網民抱不平：「這種結果跟侮辱有什麼區別。」

「歌手」首集排名，排名是單依純「珠玉」、陳楚生「將進酒」、米奇蓋頓(Mickey Guyton)「If I Were a Boy」、GAI周延「炁」、白舉綱「河流」、葛瑞絲金斯勒(Grace Kinstler)「River」、林志炫「悟空」、BENI「LA·LA·LA LOVE SONG」。 其中，歌唱實力深厚的林志炫只拿到第七名，讓不少人跌破眼鏡。

林志炫在第二集演唱「秋意濃」排名第6，根據節目賽制，綜合兩場排名結果被淘汰。林志炫在節目開播前發長文，指為了參加節目，事前請團隊把時間全部空下來，也自4月至8月中旬期間完全不接通告，為節目空出4個月檔期，結果兩集便遭淘汰。直播節目中，林志炫坦然回應：「沒事！接下來繼續比賽、繼續參加競演的各位歌手們辛苦了，我接下來休息一段時間，將來會準備的更好」。

林志炫參加「歌手2025」，第一集的造型被網友形容「像一隻瘋了的鸚鵡」。(取材自...
林志炫參加「歌手2025」，第一集的造型被網友形容「像一隻瘋了的鸚鵡」。(取材自微博)

部分網友認為，林志炫雖然第一集「用力過猛」，且編曲接受度偏低，此外，浮誇造型也引發熱議，有網友形容「像一隻瘋了的鸚鵡」、「金剛鸚鵡」。但林志炫第二集表現頗佳，為他被淘汰感到不平。還有人注意到節目主持人何炅眼眶泛紅。

網友質疑歌手「被做局」，不斷有留言批評節目「這種結果跟侮辱有什麼區別」」、「玩不起就別辦了！把林志炫老師淘汰了？？？怎麼想的？？？？？流量至上嗎？？？？ 太侮辱人了」、「十年了，你（指節目）也變了，這是歌手有史以來最荒謬的一天了」、「這破節目以後不上了，玩得太髒了」。

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