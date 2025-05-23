日本AV天后赴中毛筆寫4字撈千萬人民幣 12年後說出實情

蒼井空在中國擁有高人氣。（取材自光明網）

前日本 AV天后蒼井空，即便已經卸下女優身分，在中國擁有極高人氣，吸金力強勁、活動邀約接不停。有次，蒼井空僅亮相不到10分鐘，只用毛筆寫了4個字，就賺進1000萬人民幣，對此，她回應：「我只是個領薪水的。」

現年44歲的蒼井空，近日受邀登上日本東京電視台深夜節目時，聊到了過去在大陸發展的過程。她說，起初只是把自己的心情日常，用翻譯軟體轉成中文並貼到社群上，沒想到在中國一夕爆紅。

蒼井空2013年到中國成都為某解酒產品代言，大秀漢字書法才藝，並書寫「酶好生活」4個大字贈與業者。

在中國，成人產業受到嚴格限制，由於蒼井空相當善用微博 ，至今擁有超過1900萬粉絲，被眾人尊稱為「蒼老師」。蒼井空曾分享自己寫書法，結果成為中國廠商指定項目。2013年她到成都為某解酒產品代言，一襲改良款高領旗袍現身，現場揮毫書寫「酶好生活」4個大字贈與業者。當時中國媒體指出，此次蒼井空僅現身8分鐘隨即火速離開，不到10分鐘的時間，就狂撈堪稱天價的千萬人民幣代言費，贏過一線女星。

外界謠傳「2013年寫書法賺進1000萬人民幣」一事，蒼井空則回答確實有聽說，換算當時匯率 為1億5000萬日圓，她也說並不清楚這筆巨額酬勞是否到帳，直言：「我只是個領薪水的。」

前AV女優蒼井空在中國擁有高人氣。(取材自微博)

蒼井空曾赴寧波參加遊樂場宣傳活動。向來熱愛書法的她，即席揮毛筆寫下「好玩的鳳凰山樂園」。該書法日前在當地公開拍賣，以10萬人民幣起標，經過一輪激烈叫價後，最終獲內地神祕90後富二代以60萬元人民幣得標。