趙麗穎利嘴又開砲 粗口回擊誹聞 網傻眼：不能好好說話？

趙麗穎頂著一頭亮眼粉紅髮色出席活動。（取材自微博）

中國演員趙麗穎 ，日前被爆與台灣導演趙德胤因合作電影「喬妍的心事」互生情愫，雙方雖未正面回應，卻讓粉絲議論紛紛。昨晚她出席品牌活動，是緋聞後首度公開露面，頂著一頭亮眼粉紅髮色，瞬間吸引鎂光燈焦點。她隨即在微博轉發「戀情曝光後首亮相」的熱搜詞條，幽默自嘲：「蹭一個渣浪給的熱搜，『在人間』要定檔了！」不忘替愛奇藝新戲宣傳，依然對戀情隻字未提。

豈料，中國網友對她的貼文反應熱烈，甚至猜測此舉是否等同「官宣」？隨即「趙麗穎這算官宣戀情嗎」也登上熱搜，對此她再度出手，用一句「算你妹。『在人間』明天定檔」直接反擊，不僅否認緋聞，還展現她一貫直率作風。只是這句話一出，引來網友更多熱議。

有網友認為藝人有社會責任，遣詞用字還能更好，還有人怒斥趙麗穎作為一名公眾人物，帶著私人感情在公眾平台上用「妹」罵人，自己也是女性，怎麼不能好好說話呢？但粉絲則熱烈直呼：「趙麗穎真性情，刀法依舊犀利」。據悉，趙麗穎的真性情已吸引超過70萬人按讚。

趙麗穎頂著一頭亮眼粉紅髮色出席活動。（取材自微博）

其實，熟悉趙麗穎的粉絲都知道，她在中國圈內有「趙小刀」的外號，源於她在綜藝「偶像來了」中耿直的表現。當年錄節目時，她直接在鏡頭前提醒謝娜口紅沾牙、禮服太浮誇等，句句命中要害，卻又無心冒犯，令觀眾哭笑不得。她那種「該說就說」的直白風格，雖偶爾惹議，卻也讓她在娛樂圈中獨樹一格，算是少數不做作的「真話派」代表。如今以一記「算你妹」回應戀情，也只是「趙小刀」正常發揮而已。

但有網友想到了當年趙麗穎被曝懷孕，她自己出面闢謠，粉絲為她出頭攻擊網友造謠，轉頭自己官宣了懷孕，如果是真性情真耿直的話，應該直接說真的就是真的，假的就是假的，這才是真女王行為，而不是模稜兩可，不清不楚， 玩弄輿論。