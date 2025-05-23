我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

坎城影展／舒淇絕美低胸禮服登紅毯 新片掌聲7分鐘

南韓總統大選選情緊繃 支持率首呈現「個位數差距」

章子怡深夜發文悼朱媛媛 自曝「這病況」讓粉絲超心疼

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
為保持身材長期節食的章子怡自爆有胃病。(取材自微博)
為保持身材長期節食的章子怡自爆有胃病。(取材自微博)

51歲中國女演員朱媛媛日前因癌逝，圈內藝人紛紛發文悼念，和朱媛媛只有數面之緣的影后章子怡，也在凌晨發文悼念，稱自己半夜胃痛而醒。不少網友想起章子怡不久前在舞台上曾意外跌倒受傷，紛紛向她喊話「保重身體」。

和癌症抗爭近5年的朱媛媛，對於自己的病情一直很低調，她病逝消息傳出後，馬伊琍、姚晨、秦海璐、黃曉明、易烊千璽、孫紅雷、張藝興等眾多明星藝人紛紛發文緬懷，國際影后章子怡也在凌晨3時發文。

她寫道，「半夜胃疼，醒了。一遍遍刷到媛媛過世的消息，無比痛心。我們不算相熟，不過是活動場合數面之緣。她笑起來彎彎的眉眼是那麼甜，言語間流淌的暖意，讓人在不經意間會相信，世間再多的苦難都會在她的笑容裡悄然化解，都會被她的善意輕輕驅散…願你一路從容，安息順遂」。

朱媛媛和癌症抗爭近5年，還是不敵病魔。（取材自微博）
朱媛媛和癌症抗爭近5年，還是不敵病魔。（取材自微博）

章子怡意外透露自己因胃病被痛醒的細節，引發粉絲擔憂，有網友表示，這很可能與她為保持身材長期節食、飲食不規律有關。早前她分享自己的飲食習慣時曾透露，她從來不會吃飽肚子，因此養成了「小鳥胃」。

此外，章子怡不久前才在舞台上意外摔倒，事後甚至被拍到坐輪椅的照片，引起了網友廣泛關注。

無獨有偶，知名主持人曹穎曾在一節目中自曝，除了胃癌，她還患過焦慮症、輕度抑鬱，聲帶也做過小手術。節目中，她坦言生病時最放心不下兒子，「如果我不在了，誰能像我這麼愛他」。

據悉，曹穎曾連續主持3年的央視春晚、7年的湖南衛視春晚，更曾以電視劇「大雪無痕」中丁潔一角，獲得第19屆金鷹獎觀眾喜愛的電視劇女星獎。有著「拚命三娘」封號的她，做完胃癌手術後僅8天就復工直播帶貨。

章子怡

上一則

毆音樂製作人獲保釋 克里斯小子有望恢復巡演

下一則

蔡依林、彭于晏爆復合6年 網挖出曖昧證據

延伸閱讀

深夜發文緬懷朱媛媛…章子怡自曝有胃病 「半夜被痛醒」

深夜發文緬懷朱媛媛…章子怡自曝有胃病 「半夜被痛醒」
李安20秒「世紀擁抱」 章子怡熱情告白「這是愛」

李安20秒「世紀擁抱」 章子怡熱情告白「這是愛」
洛上映「臥虎藏龍」李安、章子怡喜相逢

洛上映「臥虎藏龍」李安、章子怡喜相逢
粉絲爭睹偶像 買十倍價錢黃牛票、苦等逾3小時

粉絲爭睹偶像 買十倍價錢黃牛票、苦等逾3小時

熱門新聞

劉宇寧、宋祖兒主演的古裝權謀陸劇「折腰」熱度極高。(取材自微博)

「折腰」原著激情尺度大？ 劉宇寧調侃：照原著拍大家都得進去…

2025-05-18 08:00
劉嘉玲(後排中)和師長、同學大合照。(取材自微博)

劉嘉玲回蘇州迎60歲生日 曬大合照…網友「有一驚人發現」

2025-05-21 08:00
「藏海傳」女主角由張婧儀擔綱。(取材自微博)

肖戰果然魅力難擋…「藏海傳」開播收視登頂 觀眾評價竟都一樣

2025-05-18 21:39
陳妍希演出古裝大戲「藏海傳」。圖／Disney+提供

陳妍希新老公是香港不老男神…曝肖戰私訊內容曝光

2025-05-19 10:07
孫儷在「蠻好的人生」飾演事業女強人「胡曼黎」。圖／愛爾達電視提供

孫儷拍戲戴結婚耳環 男星吐不願和她拍吻戲驚人內幕

2025-05-18 10:40
宋祖兒在「寶蓮燈前傳」中飾演哪吒。(取材自微博)

曾是王母娘娘和小哪吒… 劉曉慶、宋祖兒16年後「折腰」重逢

2025-05-19 21:30

超人氣

更多 >
川普減稅案10看點：普通家庭年省2900元 白卡開始付費…

川普減稅案10看點：普通家庭年省2900元 白卡開始付費…
川普政府撤哈佛招收國際生資格 限72小時補救

川普政府撤哈佛招收國際生資格 限72小時補救

徹夜討論 眾院215-214通過川普「又大又美」預算案

徹夜討論 眾院215-214通過川普「又大又美」預算案
缺乏這項維生素 罹心臟病風險增10%

缺乏這項維生素 罹心臟病風險增10%
口誤「兩國」的央視最美主播慘了？ 丈夫曾是秦嵐舊愛

口誤「兩國」的央視最美主播慘了？ 丈夫曾是秦嵐舊愛