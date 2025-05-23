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坎城影展／舒淇絕美低胸禮服登紅毯 新片掌聲7分鐘

南韓總統大選選情緊繃 支持率首呈現「個位數差距」

坎城影展／舒淇絕美低胸禮服登紅毯 新片掌聲7分鐘

記者廖福生／即時報導
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舒淇氣質非凡。（路透）
舒淇氣質非凡。（路透）

第78屆坎城影展即將於法國時間24日閉幕，中國導演畢贛新片「狂野時代」於23日迎來首映，主演舒淇、易烊千璽都盛裝赴會，舒淇一襲酒紅色絲絨群登上紅毯，古典華麗的氣質震撼全場。

舒淇頂著一頭短髮造型現身坎城紅毯，搭配煙燻眼妝與招牌大紅唇，瀟灑俐落又不失莊重。禮服背後中國畫風格的精緻屏風刺繡典雅靈動，兼具性感、優雅及文化底蘊，完美呈現東方美學，令人驚艷。

「狂野時代」是此次坎城影展唯一入選主競賽單元的華語片，也是畢贛繼「路邊野餐」、「地球最後的夜晚」後的第三部劇情長片，該片劇情描述未來世界的人類已失去做夢的能力，但仍有一名男子鎮日沉迷在夢境幻覺，此時一名神祕女子潛入他的夢境與他相會。

該片在坎城放映結束後，長達七分鐘的掌聲、尖叫不絕於耳，外媒形容該片是「獻給電影130年的情書」，電影分成6個章節，分別形塑人類的五種感官（視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺）以及心靈，時而令人困惑但卻引人入勝。

「狂野時代」無論是運用德國表現主義、黑色電影風格，還是一段溫馨的父女故事，或是一鏡到底的技術奇觀，又或者令人屏息的超凡結尾鏡頭，都展現出極致的藝術遠見。觀看電影彷彿經歷了一段迷幻的靈魂出竅之旅，「這是一部能夠激勵整個世代拿起攝影機，把夢想投射到銀幕上的作品」。

而依據目前主競賽片至今的整體評價，除了伊朗導演賈法爾帕納西（Jafar Panahi）的新作「一次簡單的意外」呼聲持續領跑金棕櫚獎外，按照「狂野時代」的首波評價，舒淇與易烊千璽或許能在最後成為角逐影帝、后的大黑馬。

舒淇（左起）、導演畢贛、易烊千璽登上坎城紅毯。（歐新社）
舒淇（左起）、導演畢贛、易烊千璽登上坎城紅毯。（歐新社）
舒淇向鏡頭揮手，笑容相當甜美。（法新社）
舒淇向鏡頭揮手，笑容相當甜美。（法新社）
舒淇（左起）、導演畢贛、易烊千璽一起赴坎城影展。（法新社）
舒淇（左起）、導演畢贛、易烊千璽一起赴坎城影展。（法新社）
舒淇（右）開心地向鏡頭揮手，左為導演畢贛。（法新社）
舒淇（右）開心地向鏡頭揮手，左為導演畢贛。（法新社）

舒淇 坎城影展 伊朗

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