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楊冪自立門戶…傳林更新加盟成一哥 網：「楚喬CP」怎麼辦？

娛樂新聞組／即時報導
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楊冪傳自立門戶開新公司「天伊娛樂」。(取材自微博)
楊冪傳自立門戶開新公司「天伊娛樂」。(取材自微博)

大陸人氣女星楊冪曾在2014年與兩位經紀人共同創立公司「嘉行傳媒」，捧紅了多位簽約藝人，但在2023年時，雙方結束合作關係，楊冪自立門戶開公司。近日，有著「9億少女的夢」美稱的林更新被爆出已簽約楊冪公司，消息一出，引發網友熱議，還有人憂心，他和趙麗穎CP將被拆散。

楊冪在2014年與兩位經紀人成立的「嘉行傳媒」，捧紅多位藝人，包括迪麗熱巴、高偉光等，令公司市值一度超過50億人民幣，是圈內數一數二的經紀公司。

但在與公司合作9年後，楊冪於2023年宣布與「嘉行傳媒」結束合作關係，之後她自立門戶開公司「天伊娛樂」，她的母親持股60%，新經理人持股30%，餘下的10%則由他人持有，如此一來她的自由度會更加大。

近日傳出，憑藉「步步驚心」中十四爺一角走紅的林更新，將加盟楊冪新公司，成為一哥。網傳林更新將以「全約」形式加盟，包括30%的自主權和專案投資分紅權，但尚未獲得官方確認。

除了林更新外，還傳出鄭合惠子、新生代演員王佑碩也加盟，而田嘉瑞、郭俊辰則是商務分約。

眾所周知，趙麗穎和楊冪一直被視為85花勁敵，但林更新先前和趙麗穎合作過「楚喬傳」、「與鳳行」，甚至一度傳出緋聞，讓不少粉絲敲碗這對「楚喬CP」能真的在一起，沒想到如今傳出林更新簽約楊冪公司。有粉絲大嘆，兩人以後還怎麼合作？還有人說，林更新是要徹底情斷趙麗穎嗎？後續發展值得關注。

林更新傳將加盟楊冪新公司，成為一哥。(取材自微博)
林更新傳將加盟楊冪新公司，成為一哥。(取材自微博)

楊冪 趙麗穎 迪麗熱巴

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