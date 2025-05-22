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趙麗穎緋聞後首現身 一句「算你妹」嗆爆

記者闕志儒／即時報導
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趙麗穎。(摘自微博)
趙麗穎。(摘自微博)

中國大陸女星趙麗穎日前被爆與台灣導演趙德胤因合作電影《喬妍的心事》互生情愫，雙方雖未正面回應，卻讓粉絲議論紛紛。22日她出席品牌活動，是緋聞後首度公開露面，頂著一頭亮眼粉紅髮色，瞬間吸引鎂光燈焦點。她隨即在微博轉發「戀情曝光後首亮相」的熱搜詞條，幽默自嘲：「蹭一個渣浪給的熱搜，《在人間》要定檔了！」不忘替愛奇藝新戲宣傳，依然對戀情隻字未提。

豈料，大陸網友對她的貼文反應熱烈，甚至猜測此舉是否等同「官宣」？隨即「趙麗穎這算官宣戀情嗎」也登上熱搜，對此她再度出手，用一句「算你妹。《在人間》明天定檔」直接反擊，不僅否認緋聞，還展現她一貫直率作風。只是這句話一出，引來網友更多熱議，認為藝人有社會責任，遣詞用字還能更好，但粉絲則熱烈直呼：「趙麗穎真性情，刀法依舊犀利」。

其實熟悉趙麗穎的粉絲都知道，她在圈內有「趙小刀」的外號，源於她在綜藝「偶像來了」中耿直的表現。當年錄節目時，她直接在鏡頭前提醒謝娜口紅沾牙、禮服太浮誇等，句句命中要害，卻又無心冒犯，令觀眾哭笑不得。她那種「該說就說」的直白風格，雖偶爾惹議，卻也讓她在娛樂圈中獨樹一格，算是少數不做作的「真話派」代表。如今以一記「算你妹」回應戀情，也只是「趙小刀」正常發揮而已。

趙麗穎。(摘自微博)
趙麗穎。(摘自微博)
趙麗穎。(摘自微博)
趙麗穎。(摘自微博)
趙麗穎。(摘自微博)
趙麗穎。(摘自微博)
趙麗穎(右)與導演趙德胤合作「喬妍的心事」。(摘自微博)
趙麗穎(右)與導演趙德胤合作「喬妍的心事」。(摘自微博)

趙麗穎 微博

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