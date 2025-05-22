趙麗穎緋聞後首現身 一句「算你妹」嗆爆

趙麗穎。(摘自微博)

中國大陸女星趙麗穎 日前被爆與台灣導演趙德胤因合作電影《喬妍的心事》互生情愫，雙方雖未正面回應，卻讓粉絲議論紛紛。22日她出席品牌活動，是緋聞後首度公開露面，頂著一頭亮眼粉紅髮色，瞬間吸引鎂光燈焦點。她隨即在微博 轉發「戀情曝光後首亮相」的熱搜詞條，幽默自嘲：「蹭一個渣浪給的熱搜，《在人間》要定檔了！」不忘替愛奇藝新戲宣傳，依然對戀情隻字未提。

豈料，大陸網友對她的貼文反應熱烈，甚至猜測此舉是否等同「官宣」？隨即「趙麗穎這算官宣戀情嗎」也登上熱搜，對此她再度出手，用一句「算你妹。《在人間》明天定檔」直接反擊，不僅否認緋聞，還展現她一貫直率作風。只是這句話一出，引來網友更多熱議，認為藝人有社會責任，遣詞用字還能更好，但粉絲則熱烈直呼：「趙麗穎真性情，刀法依舊犀利」。